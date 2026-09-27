नई Tata Aeris के रंग विकल्पों की सारी जानकारी

Tata Motors ने नई Aeris के लॉन्च के साथ इसके रंग विकल्पों का खुलासा किया है. कार को भारत में ₹5.29 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. बुकिंग अब शुरू हो गई है जबकि डिलीवरी 11 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी. Aeris 6 रंगों में उपलब्ध है - Dandeli Drizzle, Dune Glow, Nitro Crimson, Pure Grey, Daytona Grey और Pristine White.

रंगों की उपलब्धता वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग है. Pure, Pure+, Creative और Accomplish DT सभी रंग उपलब्ध हैं, जबकि Smart वेरिएंट सिर्फ Pure Grey, Daytona Grey और Pristine White में मिलेगा. डुअल-टोन सिर्फ सबसे महंगे Accomplish में मिलता है. इसमें ब्लैक रूफ है और कई हिस्से ब्लैक फिनिश वाले हैं.

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Aeris में कई ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं, जैसे 10.25-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डैशकैम रिकॉर्डर और सेंटर कंसोल पर डुअल स्मार्टफोन डेक. इसके अलावा, इसमें 5-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और 65W USB-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं. इंजन का बात करें तो इसमें Tigor वाला ही 1.2-लीटर मोटर इंजन लगा है और यह ट्विन-सिलेंडर CNG के साथ भी आता है. दिलचस्प बात यह है कि Aeris CNG सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध है. ट्रांसमिशन ऑप्शन में मैनुअल और AMT शामिल हैं.

