नई Tata Aeris के रंग विकल्पों की सारी जानकारी
- सबसे महँगे Accomplish वेरिएंट डुअल-टोन रंग में उपलब्ध है.
- कीमत ₹9.74 लाख (एक्स-शोरूम, शुरुआती) तक जाती है.
- कार में पर्पल, रेड, व्हाइट और ग्रे जैसे रंग शामिल हैं.
Tata Motors ने नई Aeris के लॉन्च के साथ इसके रंग विकल्पों का खुलासा किया है. कार को भारत में ₹5.29 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. बुकिंग अब शुरू हो गई है जबकि डिलीवरी 11 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी. Aeris 6 रंगों में उपलब्ध है - Dandeli Drizzle, Dune Glow, Nitro Crimson, Pure Grey, Daytona Grey और Pristine White.
रंगों की उपलब्धता वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग है. Pure, Pure+, Creative और Accomplish DT सभी रंग उपलब्ध हैं, जबकि Smart वेरिएंट सिर्फ Pure Grey, Daytona Grey और Pristine White में मिलेगा. डुअल-टोन सिर्फ सबसे महंगे Accomplish में मिलता है. इसमें ब्लैक रूफ है और कई हिस्से ब्लैक फिनिश वाले हैं.
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Aeris में कई ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं, जैसे 10.25-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डैशकैम रिकॉर्डर और सेंटर कंसोल पर डुअल स्मार्टफोन डेक. इसके अलावा, इसमें 5-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और 65W USB-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं. इंजन का बात करें तो इसमें Tigor वाला ही 1.2-लीटर मोटर इंजन लगा है और यह ट्विन-सिलेंडर CNG के साथ भी आता है. दिलचस्प बात यह है कि Aeris CNG सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध है. ट्रांसमिशन ऑप्शन में मैनुअल और AMT शामिल हैं.
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