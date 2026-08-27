2027 रेनॉ क्विड नए लुक और नई टेक्नोलॉजी के साथ ग्लोबल लेवल पर हुई पेश
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 27, 2026
हाइलाइट्स
- बड़ी टचस्क्रीन और नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा
- 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर इंजन ही दिया जाएगा
- भारत में लॉन्च की पुष्टि नहीं हुई है
बदली हुई क्विड की तस्वीरें ऑनलाइन लीक होने के कुछ दिनों बाद, रेनॉ ने ब्राज़ील में इस हैचबैक को आधिकारिक तौर पर पेश किया है. पिछली तस्वीरों से पता चला था कि क्विड के फ्रंट लुक में खास स्टाइलिंग अपडेट किए गए हैं, हालांकि इसके ज़्यादातर मुख्य डिज़ाइन एलिमेंट्स को वैसा ही रखा गया है. लेकिन, बड़े बदलाव इसके कैबिन के अंदर किए गए हैं, जहाँ अब कुछ खास नई टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है.
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2027 रेनॉ क्विड का बाहरी डिज़ाइन: क्या नया है?
लुक्स की बात करें तो, क्विड में पुराने मॉडल वाला स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन ही रखा गया है, और लाइट क्लस्टर का शेप भी वैसा ही है. हालांकि, इसके फ्रंट हिस्से को अब ज़्यादा लेयर्ड लुक दिया गया है, जिसमें ऊपर की तरफ लगी डे-टाइम रनिंग लैंप्स के बीच एक बंद आयताकार ग्रिल दी गई है. बंपर को ज़्यादा एंगुलर लुक दिया गया है, जिसमें ग्रिल के ठीक नीचे एक साफ़ दिखने वाला काले रंग का सेंटर सेक्शन और उसके नीचे एक खास सेंट्रल एयर डैम है. सबसे महंगे वेरिएंट्स में बंपर के निचले हिस्से पर कुछ सिल्वर गार्निश भी दी गई है.
गाड़ी में सबसे बड़े बदलाव इसके नए डिज़ाइन वाले 14-इंच के पहियों में किए गए हैं - निचले वेरिएंट में कवर और सबसे महंगे ट्रिम लेवल में अलॉय व्हील दिए गए हैं. पीछे की तरफ, बदलावों में LED लाइट गाइड वाले नए क्लियर-लेंस टेल लैंप और टेलगेट के बीच में नया 2D रेनॉ लोगो शामिल है, जिसमें रिवर्स कैमरा भी लगा है.
2027 रेनॉ क्विड का कैबिन: क्या बदला है?
अंदर की तरफ, रेनॉ ने अपने कुछ नए मॉडल्स की तरह ही डैशबोर्ड के डिज़ाइन को अपडेट किया है. इसके ओवरऑल डिज़ाइन में 2025 Kwid E-Tech जैसी कुछ झलक मिलती है, हालांकि इसकी बारीक डिटेल्स इस इंटरनल कंबशन हैचबैक के लिए खास हैं. सबसे बड़े अपडेट्स में नया फ्री-स्टैंडिंग 10.1-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और नया 7.0-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं; भारतीय खरीदारों को यह बड़े इंडिया-स्पेसिफिक रेनॉ काइगर जैसा लगेगा. इसके अलावा, डैशबोर्ड और दरवाज़ों पर कलर-मैच्ड इंसर्ट्स दिए गए हैं जो वैरिएंट की अपहोल्स्ट्री के रंग से मेल खाते हैं.
2027 रेनॉ क्विड के फ़ीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, ब्राज़ीलियन क्विड के सभी वेरिएंट्स में 4 एयरबैग, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. ऊंचे वेरिएंट्स में 14-इंच के अलॉय व्हील्स, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, रिवर्स कैमरा और इलेक्ट्रिक-एडजस्ट विंग मिरर्स जैसी चीज़ें भी मिलती हैं.
2027 रेनॉ क्विड पावरट्रेन
रेनॉ ने क्विड के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है; खरीदारों को अब भी वही जाना-पहचाना 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड फ्लेक्स-फ्यूल इंजन मिल रहा है.
जहां तक भारत में लॉन्च की बात है, तो हाल के सालों में रेनॉ ने एंट्री-लेवल सेगमेंट से अपना ध्यान हटा लिया है, इसलिए यह पक्का नहीं है कि यह अपडेट भविष्य में भारत आएगा या नहीं.
अपकमिंग कार्स
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
- टीवीएस जुपिटर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2026
- यामाहा लैंडर एक्सटी जेड 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2026
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