एथर कोनार्क बनाम बजाज चेतक: फीचर्स की तुलना
- एथर कोनार्क S 161 में बड़ा 7-इंच का डिस्प्ले, 161 km की IDC रेंज और 130 km की ट्रू रेंज मिलती है
- बजाज चेतक C3501 में 153 km की क्लेम्ड रेंज, 80 km/h की टॉप स्पीड और 35-लीटर का बूट स्पेस मिलता है
- दोनों में 3.5 kWh की बैटरी, मेटल बॉडी, हिल-होल्ड, राइड मोड्स और कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं
एथर कोनार्क के साथ एथर एनर्जी फ़ैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में कदम रख रही है और बजाज चेतक जैसी पहले से मौजूद कंपनियों को टक्कर दे रही है. हालांकि दोनों स्कूटर में 3.5 kWh का बैटरी पैक लगा है, लेकिन परफ़ॉर्मेंस, प्रैक्टिकैलिटी और टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों का तरीका थोड़ा अलग है.
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यहां बताया गया है कि कागज़ पर इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तुलना कैसी है.
एथर कोनार्क बनाम बजाज चेतक: कीमत
एथर कोनार्क S 161 की कीमत ₹1.45 लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि चेतक C3501 की कीमत लगभग ₹1.52 लाख (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) है. इससे एथर को लगभग ₹7,000 का कीमत का फ़ायदा मिलता है.
|स्पेफिकेशन
|एथर कोनार्क S 161
|बजाज चेतक C3501
|बैटरी क्षमता
|3.5 kWh
|3.5 kWh
|दावा की गई रेंज
|161 किमी
|153 किमी
|टॉप स्पीड
|70 किमी/घंटा
|80 किमी/घंटा
|राइड मोड्स
|3
|2
|फ्रंट ब्रेक
|डिस्क
|डिस्क
|रियर ब्रेक
|ड्रम
|ड्रम
|फ्रंट व्हील साइज़
|14-इंच
|12-इंच
|रियर व्हील साइज़
|12-इंच
|12-इंच
|बैटरी प्रोटेक्शन
|IP67
|IP67
|डिस्प्ले
|7-इंच टीएफटी
|5-इंच टीएफटी
|बूट स्पेस
|31 लीटर
|35 लीटर
|हिल होल्ड
|हां
|हां
|रिवर्स मोड
|हां
|हां
|OTA अपडेट्स
|हां
|हां
|व्हीकल वारंटी
|3 साल/30,000 किमी
|3 साल/50,000 किमी
कागज़ पर कोनार्क (Konarc) का सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी रेंज है. इसके 3.5 kWh वाले वर्जन की IDC रेंज 161 km बताई गई है, जबकि चेतक C3501 की रेंज 153 km है. एथर (Ather) स्मार्ट-इको मोड में 130 km की 'ट्रू-रेंज' (TrueRange) का दावा भी करता है.
हालांकि, टॉप स्पीड के मामले में चेतक आगे है; इसकी अधिकतम स्पीड 80 km/h है, जो कोनार्क की 70 km/h की स्पीड से 10 km/h ज़्यादा है. चेतक में कोनार्क के 31 लीटर के मुकाबले बड़ा, 35 लीटर का बूट भी है.
एथर कोनार्क बनाम बजाज चेतक: फीचर्स
कोनार्क में एथर का कनेक्टेड टेक्नोलॉजी पैकेज मिलता है, जिसमें एथरस्टैक प्रो, OTA अपडेट, ब्लूटूथ और सिम कनेक्टिविटी, एथर ऐप इंटीग्रेशन, रिमोट चार्जिंग स्टेटस और चोरी/टो (tow) अलर्ट शामिल हैं. इसके टॉप-स्पेक वर्जन में 7-इंच का डीपव्यू डिस्प्ले भी मिलता है.
वहीं, चेतक में 5-इंच का टीएफटी टचस्क्रीन, इंटीग्रेटेड गूगल मैप्स, OTA अपडेट, हिल-होल्ड, राइड मोड्स और 35-लीटर का बूट मिलता है. इसके टॉप C3501 वैरिएंट में ऑन-बोर्ड 950W चार्जर भी मिलता है, जिससे इसे स्टैंडर्ड चार्जिंग टाइम के मामले में काफी फ़ायदा मिलता है.
एथर कोनार्क बनाम बजाज चेतक
कागज़ पर, एथर कोनार्क S 161 ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर केंद्रित विकल्प लगता है, जिसमें ज़्यादा रेंज, बड़ी डिस्प्ले और कई तरह के कनेक्टेड फ़ीचर्स मिलते हैं. वहीं दूसरी ओर, बजाज चेतक C3501 की टॉप स्पीड ज़्यादा है, इसमें बूट स्पेस भी ज़्यादा है और यह स्टैंडर्ड तौर पर 0 से 80% तक का चार्ज काफ़ी तेज़ी से पूरा करता है.
तो, भले ही दोनों स्कूटर में एक ही साइज़ की बैटरी का इस्तेमाल होता है और दोनों का टारगेट एक ही तरह के फ़ैमिली-ओरिएंटेड खरीदार हैं, लेकिन कोनार्क रेंज और टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देता है, जबकि चेतक परफ़ॉर्मेंस, प्रैक्टिकैलिटी और चार्जिंग की सुविधा पर ज़्यादा ध्यान देता है.
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