एथर कोनार्क बनाम टीवीएस आईक्यूब कौन किस से बेहतर?
- एथर कोनार्क की क्लेम्ड रेंज 100 किमी है
- कोनार्क की कीमतें ₹99,999 से शुरू होती हैं
- यह 6 वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें सबसे ज़्यादा रेंज वाला वेरिएंट 200 km तक की रेंज देता है
लॉन्च से पहले कई टीज़र जारी करने के बाद, एथर एनर्जी ने 'कोनार्क' (Konarc) को ₹99,999 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह ब्रांड के नए EL प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित पहला मॉडल है और अब कंपनी की लाइनअप में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर है. हालांकि, टीवीएस आईक्यूब पर सब्सिडी मिलने के बाद इसकी कीमत घटकर ₹1,11,310 हो गई है. यह इसकी शुरुआती कीमत ₹1.16 लाख से ₹11,311 से ज़्यादा की कमी है.
यह भी पढ़ें: एथर कोनार्क: इलेक्ट्रिक स्कूटर में पहली बार मिलने वाले नए फीचर्स
इसलिए, इस प्राइस रेंज में टीवीएस आईक्यूब, एथर कोनार्क की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है. आइए देखते हैं कि ₹1 लाख से कम कीमत में आप कौन सी गाड़ी चुन सकते हैं.
एथर कोनार्क बनाम टीवीएस आईक्यूब: रेंज और कीमत
|मॉडल
|बैटरी
|IDC रेंज
|इफेक्टिव शुरुआती कीमत
|कोनार्क S 100
|2.1 kWh
|100 किमी
|₹99,999
|कोनार्क S 125
|2.7 kWh
|125 किमी
|₹1,21,999
|कोनार्क S 161
|3.5 kWh
|161 किमी
|₹1,44,999
|आईक्यूब 2.3
|2.3 kWh
|114 किमी
|₹1,11,310
|आईक्यूब 3.1
|3.1 kWh
|123 किमी
|₹1,29,256
|आईक्यूब 3.5
|3.5 kWh
|145 किमी
|₹1,36,586
|आईक्यूब S 4.7
|4.7 kWh
|175 किमी
|₹1,56,490
|आईक्यूब ST 5.3
|5.3 kWh
|212 किमी
|₹1,76,877
कीमत की बात करें तो एथर कोनार्क 3.5 kWh की कीमत ₹1.45 लाख है, जबकि टीवीएस आईक्यूब 3.5 kWh की कीमत ₹1.37 लाख है. इस तरह कोनार्क, आईक्यूब के मुकाबले लगभग ₹8,400 महंगी है. हालांकि, कोनार्क की रेंज ज़्यादा है और इसके स्पेसिफिकेशन्स परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, जबकि आईक्यूब की शुरुआती कीमत कम है, जिससे यह उन खरीदारों के लिए ज़्यादा किफायती विकल्प बन जाती है जो वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं.
हालांकि, यह कीमत में कोई स्थायी कटौती नहीं है. यह लागू सब्सिडी के बाद की प्रभावी कीमत है, और अंतिम कीमत रजिस्ट्रेशन के समय और जगह पर निर्भर करती है. इसके अलावा, फिलहाल कोनार्क किसी भी राज्य सरकार की सब्सिडी के लिए योग्य नहीं है.
एथर कोनार्क बनाम टीवीएस आईक्यूब: पावरट्रेन
|स्पेसिफिकेशन
|Ather Konarc S 100
|TVS iQube 2.3 kWh
|बैटरी क्षमता
|2.1 kWh
|2.3 kWh
|बैटरी टाइप
|लीथियम आयन
|लीथियम आय़न
|IDC रेंज
|100 किमी
|114 किमी
|ट्रू रेंज
|80 किमी
|—
|टॉप स्पीड
|70 किमी/घंटा
|68 किमी/घंटा
|मोटर टाइप
|PMSM
|BLDC हब-माउंटेड
|पीक पावर
|4 किलोवाट
|3.68 किलोवाट
|पीक टॉर्क
|16 एनएम
|140 एनएम*
|0–40 किमी/घंटा
|5 सेकेंड
|4.7 सेकेंड
|राइडिंग मोड्स
|स्मार्टईको, ईको, पावर
|पावर, ईको और राइड
एथर कोनार्क S 100 में 2.1 kWh की बैटरी और PMSM मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो 4 kW की पीक पावर और 16 Nm का अधिकतम मोटर टॉर्क बनाती है. इसकी टॉप स्पीड 70 km/h है और IDC रेंज 100 km बताई गई है. वहीं, टीवीएस आईक्यूब 2.3 kWh में 2.3 kWh की बैटरी के साथ BLDC हब-माउंटेड मोटर लगी है, जो 3.68 kW की पीक पावर और 140 Nm का पीक टॉर्क बनाती है; इसकी टॉप स्पीड 68 km/h और IDC रेंज 114 km है.
खास बात यह है कि टॉर्क के आंकड़ों को अलग-अलग तरह से मापा जाता है, इसलिए इनकी सीधे तुलना नहीं की जानी चाहिए; एथर का 16 Nm का आंकड़ा उसकी मोटर का टॉर्क है, जबकि टीवीएस मोटर के लिए 140 Nm का आंकड़ा बताती है; टीवीएस रेटेड टॉर्क के तौर पर 33 Nm का आंकड़ा भी बताती है.
एथर कोनार्क बनाम टीवीएस आईक्यूब: डाइमेंशन्स
|स्पेसिफिकेशन
|Ather Konarc S 100
|TVS iQube 2.3 kWh
|फ्रंट व्हील
|14-इंच
|12-इंच
|रियल व्हील
|12-इंच
|12-इंच
|फ्रंट सस्पेंशन
|टेलिस्कोपिक
|टेलिस्कोपिक
|रियर सस्पेंशन
|लॉन्ग ट्रैवल
|हाइड्रॉलिक ट्विन-ट्यूब
|फ्रंट ब्रेक
|डिस्क
|डिस्क
|रियर ब्रेक
|ड्रम
|ड्रम
|व्हीलबेस
|1,352 मिमी
|1,301 मिमी
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|—
|157 मिमी
|सीट हाइट
|—
|770 मिमी
|स्टोरेज
|31 लीटर
|32 लीटर
|कर्ब वेट
|—
|109 किग्रा
|बॉडी कंस्ट्रक्शंस
|मेटल/स्टील बॉडी
|ट्यूलर स्ट्रक्चर
स्पेसिफिकेशन्स से पता चलता है कि कोनार्क का व्हीलबेस लंबा है और इसमें 14-इंच का बड़ा फ्रंट व्हील है, जो टीवीएस आईक्यूब में नहीं मिलता है. इसके अलावा, टीवीएस आईक्यूब में ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिससे स्कूटर की प्रैक्टिकैलिटी बढ़ जाती है.
बनावट की बात करें तो कोनार्क में मेटल बॉडी मिलती है, जबकि टीवीएश आईक्यूब में ट्यूबलर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है. एथर ने अभी तक कोनार्क के ग्राउंड क्लीयरेंस और सीट की ऊंचाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.
एथर कोनार्क बनाम टीवीएस आईक्यूब: चार्जिंग की जानकारी
|स्पेसिफिकेशन
|एथर कोनार्क S 100
|टीवीएस आईक्यूब 2.3 kWh
|चार्जिंग
|450W ऑन बोर्ड चार्जर
|ऑफ-बोर्ड चार्जर
|0–80% चार्जिंग
|4 घंटे
|2 घंटा 50 मिनट
|बैटरी प्रोटेक्शन
|IP67
|IP67
|रिजनरेटिव ब्रेक
|हां
|हां
इसके अलावा, टीवीएस आईक्यूब का चार्जिंग समय कोनार्क के मुकाबले लगभग एक घंटा कम है.
फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो एथर कोनार्क और टीवीएस आईक्यूब, दोनों में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, कई राइडिंग मोड्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं. कोनार्क में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन और ऑनबोर्ड ऐप्स के साथ 7-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जबकि आईक्यूब के कुछ खास वेरिएंट्स में 5-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है और यह टीवीएस स्मार्टएक्सकनेक्ट सिस्टम के ज़रिए कनेक्टेड फीचर्स को सपोर्ट करता है.
कोनार्क में ट्रैक्शन कंट्रोल और बड़े 14-इंच व्हील सेटअप जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं, जबकि आईक्यूब में काफ़ी स्टोरेज, USB चार्जिंग पोर्ट और बड़े फ़्लोरबोर्ड जैसे फ़ीचर्स के साथ प्रैक्टिकैलिटी पर ध्यान दिया गया है. कुल मिलाकर, कोनार्क में टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ज़ोर देने वाले फ़ीचर्स हैं, जबकि आईक्यूब रोज़मर्रा की प्रैक्टिकैलिटी पर ज़्यादा ज़ोर देता है.
कुल मिलाकर, एथर कोनार्क को दोनों में से ज़्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस्ड ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है. यह उन खरीदारों को पसंद आ सकता है जो परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन चाहते हैं. इसमें स्टील बॉडी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह मज़बूत और टिकाऊ बनेगी.
दूसरी ओर, टीवीएस आईक्यूब प्रैक्टिकैलिटी और पैसे की सही कीमत (वैल्यू फॉर मनी) पर ज़्यादा ध्यान देता है. यह एथर के मुकाबले ज़्यादा स्टोरेज, बैटरी के ज़्यादा ऑप्शन और बेहतर सर्विस नेटवर्क देता है. इसलिए, जो खरीदार टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें कोनार्क ज़्यादा पसंद आ सकता है, जबकि जो लोग प्रैक्टिकैलिटी और वैल्यू चाहते हैं, वे आईक्यूब को पसंद कर सकते हैं.
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एथर कोणार्क के बारे में और जानें
लोकप्रिय एथर मॉडल
- एथर
450एक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.5 - 1.82 लाख
- एथर
450 Apexएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.9 लाख
- एथर
450एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.23 - 1.63 लाख
- एथर
कोणार्कएक्स-शोरूम प्राइस₹ 99,999 - 1.45 लाख
- एथर
रिज़्ताएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.15 - 1.56 लाख
नई कारें
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 23.5 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.8 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.69 Lakh
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जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- मर्सिडीज़-एएमजी
ई53 पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.45 - 1.48 Crore
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
- फरारी
अमाल्फी स्पाइडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.6 Crore
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ईएस 350hएक्स-शोरूम प्राइस₹ 66.1 - 71.8 Lakh
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