होंडा CB500 के कलर ऑप्शन सामने आए

होंडा ने कुछ महीने पहले CB500 को पेश किया था और हाल ही में इसे भारत में ₹2.75 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह अपने छोटे मॉडल, होंडा CB350 जैसी दिखती है और इसे रेट्रो-स्टाइल वाली हेरिटेज रोडस्टर के तौर पर पेश किया गया है. इस मोटरसाइकिल में 501cc का सिंगल-सिलेंडर एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन है, साथ ही इसमें ऑल-LED लाइटिंग और एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है.

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होंडा CB500 चार रंगों में उपलब्ध है: पर्ल इग्नियस ब्लैक, रेबेल रेड मेटैलिक 2, मैट स्टील सिल्वर मेटैलिक और पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे. पर्ल इग्नियस ब्लैक रंग में अलॉय और स्पोक-ट्यूबलेस व्हील, दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं.

होंडा CB500 को तीन वेरिएंट्स में पेश करती है: अलॉय, स्पोक ट्यूबलेस और स्ट्राइप्स के साथ स्पोक ट्यूबलेस। इस मोटरसाइकिल में होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC), दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स और डुअल-चैनल ABS भी मिलता है.

CB500 के अलॉय वेरिएंट की कीमत रु.2.75 लाख से शुरू होती है, जबकि स्पोक ट्यूबलेस वेरिएंट की कीमत रु.3 लाख है। सबसे महंगे स्पोक ट्यूबलेस विद स्ट्राइप्स वेरिएंट की कीमत रु.3.02 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं).

होंडा CB500 में 501cc का सिंगल-सिलेंडर एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जो 28 bhp की ताकत और 43 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ पांच-स्पीड गियरबॉक्स और स्टैंडर्ड तौर पर स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच मिलता है.

भारतीय बाज़ार में CB500 का कोई सीधा मुक़ाबला करने वाला नहीं है. इसकी सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी BSA गोल्ड स्टार 650 है, जिसमें सिंगल-सिलेंडर 652cc इंजन लगा है और इसकी कीमत रु.3.46 लाख (एक्स-शोरूम) है.