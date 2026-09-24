बेंटले टॉर्कल ब्रांड की पहली EV के तौर पर आई सामने, सिंगल चार्ज पर देगी रेंज 600 किमी की रेंज
- टॉर्कल में 113kWh की बैटरी और 600km तक की WLTP रेंज मिलती है
- यह ब्रांड के नए डिज़ाइन वाले एम्बलम के साथ आने वाली पहली प्रोडक्शन बेंटले कार है
- इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर हैं, जो हर एक्सल पर एक-एक लगी हैं
बेंटले को अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने में 107 साल लग गए हैं. ब्रिटिश लग्ज़री कार बनाने वाली कंपनी ने 'टॉर्कल' (Torcal) नाम की एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश की है. यह बेंटायगा (Bentayga), कॉन्टिनेंटल (Continental) और फ्लाइंग स्पर (Flying Spur) के बाद कंपनी का चौथा मॉडल होगा. यह स्टैंडर्ड और S वर्जन में उपलब्ध होगी. इसके सबसे पावरफुल वर्जन में 875 bhp की ताकत और WLTP के हिसाब से 600 km तक की रेंज मिलेगी. टॉर्कल का प्लेटफ़ॉर्म पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक (Porsche Cayenne Electric) जैसा ही है और यह ब्रांड के नए लोगो (emblem) वाली पहली कार भी है.
यह भी पढ़ें: बेंटले की आने वाली इलेक्ट्रिक SUV का नाम होगा 'Torcal', 23 सितंबर को आएगी सामने
बेंटले टॉर्कल: पावरट्रेन और बैटरी पैक
टॉर्कल को दो परमानेंट-मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर से पावर मिलती है, जो हर एक्सल पर एक-एक लगी होती हैं. इसका स्टैंडर्ड वर्शन लगभग 810 bhp की ताकत और 1,194 Nm का टॉर्क बनाता है, जिससे यह 3.4 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 kmph तक पहुँच जाती है.
लॉन्च कंट्रोल एक्टिव होने पर टॉर्कलl S की ताकत बढ़कर 875 bhp और 1,350 Nm हो जाती है. यह 0-100 kmph की रफ़्तार 2.9 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 260 kmph है.
इस बैटरी की नेट कैपेसिटी 113 kWh है और यह 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर पर काम करती है. बेंटले का दावा है कि इसकी मैक्सिमम WLTP रेंज 600 km है. 400 kW के चार्जर से बैटरी को 16 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि सात मिनट में 161 km की रेंज जोड़ी जा सकती है (ऐसा दावा किया गया है).
बेंटले टॉर्कल: बाहरी हिस्सा
अब इसके लुक की बात करते हैं. टॉर्कल में बेंटले की पारंपरिक सीधी ग्रिल को एक नया रूप दिया गया है. चौकोर आकार की यह ग्रिल चमकते हुए क्रिस्टल डायमंड्स से बनी है; स्टैंडर्ड कार में इसके बीच का हिस्सा साफ़ है, जबकि S मॉडल में डायमंड्स काले रंग से भरे हुए हैं.
एक इलेक्ट्रिक एसयूवी के हिसाब से इसका फ्रंट-एंड काफी शार्प है, जबकि लंबा व्हीलबेस और छोटे ओवरहैंग इसे एक दमदार लुक देते हैं. पीछे की तरफ, कैबिन के पीछे उठा हुआ हिस्सा 1930 के दशक की कोच-बिल्ट बेंटले कारों से प्रेरित है. LED टेल-लाइट्स में डायमंड पैटर्न है, और साथ ही इसमें उभरे हुए रियर हंचेस और चौड़े व्हील आर्च भी दिए गए हैं.
स्टैंडर्ड टॉर्कल में 21-इंच के पहिए मिलते हैं, जबकि S मॉडल में स्टैंडर्ड तौर पर 22-इंच के पहिए आते हैं. टॉर्कल S में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जैसे कि ब्लैक एक्सटीरियर ट्रिम, डार्क रियर लैंप, रेड ब्रेक कैलिपर, S बैजिंग, स्पोर्ट्स पैडल और पियानो ब्लैक विनियर.
टॉर्कल कंपनी की हाल ही में नए डिज़ाइन किए गए एम्बलम (लोगो) वाली पहली प्रोडक्शन बेंटले कार भी है. इसका नाम स्पेन की एक चट्टानी संरचना 'एल टोरकल डी एंटेकवेरा' से लिया गया है, जो कार निर्माता की लाइनअप में मौजूद दूसरी कारों के नाम रखने के तरीके जैसा ही है.
बेंटले टॉर्कल: कैबिन
कैबिन में बेंटले के जाने-पहचाने अंदाज़ को ही अपनाया गया है, जिसमें डैशबोर्ड पर ब्रांड का 'विंग' जैसा डिज़ाइन बरकरार रखा गया है. सेंटर कंसोल और स्टीयरिंग व्हील पर फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं, जबकि कैबिन में लेदर, लकड़ी, एल्युमीनियम और ऊन का इस्तेमाल किया गया है.
सामने की सीटों में स्टैंडर्ड तौर पर 16-वे एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन, एडजस्टेबल बोल्स्टर और मसाज की सुविधा मिलती है. इसमें ऑप्शनल तौर पर बेंटले का 'पोस्चरल एडजस्ट' और 'स्मार्ट सीट क्लाइमेट' सिस्टम भी मिलता है, जो सीट और टेम्परेचर सेटिंग्स में लगातार बदलाव करते रहते हैं. 'वेलनेस सीट स्पेसिफिकेशन' मसाज फ़ंक्शन को और बेहतर बनाता है और इसे सीट कुशन तक बढ़ाता है. पीछे की तरफ, इसमें पावर-फ़ोल्ड फ़ंक्शन दिया गया है, जो बेंटले में पहली बार है.
बेंटले टार्कल: खासियतें
टॉर्कल में कर्व्ड OLED डिस्प्ले, हर ड्राइवर की सेटिंग के हिसाब से एडजस्ट होने वाला फेशियल रिकग्निशन और मोबाइल डिवाइस की (जिससे स्मार्टफोन को आम चाबी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है) जैसी सुविधाएँ मिलती हैं. ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले ड्राइवर के सामने नेविगेशन के निर्देश और ADAS की जानकारी दिखा सकता है. इस SUV में ड्राइवर-असिस्टेंस और पार्किंग सिस्टम के लिए 25 रडार, सेंसर और कैमरे भी दिए गए हैं. इसकी टेक्नोलॉजी में टोइंग, पैरेलल पार्किंग, ऐप के ज़रिए रिमोट पार्किंग और दूसरी कई सुविधाएँ शामिल हैं.
टॉर्कल में पावर्ड दरवाज़े भी मिलते हैं जो अपने-आप खुल और बंद हो सकते हैं. इसमें दो ऑडियो सिस्टम हैं। स्टैंडर्ड सेटअप में 16 स्पीकर और 620W की ताकत है, जबकि ऑप्शनल Naim सिस्टम में 28 स्पीकर, 1,780W की पावर, डॉल्बी एटमॉस, सीट शेकर्स और फ्रंट हेडरेस्ट में लगे स्पीकर मिलते हैं.
बेंटले टार्कल: हार्डवेयर
टॉर्कल में एडैप्टिव टू-वॉल्व डैम्पर्स के साथ पूरी तरह से एक्टिव सस्पेंशन मिलता है. सड़क और ड्राइवर के इनपुट के हिसाब से हर डैम्पर को अलग-अलग एडजस्ट किया जा सकता है, साथ ही यह सिस्टम बिना एंटी-रोल बार के भी बॉडी रोल को संभालता है.
इसमें ऑल-व्हील स्टीयरिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें पिछले पहिए पांच डिग्री तक घूम सकते हैं. ब्रेकिंग के लिए आगे 420 मिमी और पीछे 370 मिमी के आयरन डिस्क दिए गए हैं. कार्बन-सिलिकॉन-कार्बाइड ब्रेक पैकेज भी उपलब्ध है, जिसमें आगे 440 मिमी और पीछे 410 मिमी के डिस्क मिलते हैं.
बेंटले टार्कल: साउंड
बेंटले ने 'टार्कल' (Torcal) के लिए एक खास तरह की आवाज़ बनाई है, न कि सिर्फ़ इंटरनल-कंबशन इंजन की आवाज़ को दोहराने की कोशिश की है. 'डायनामिक सिम्फनी' में ड्रम, वायोला और बास गिटार जैसे असली वाद्ययंत्रों की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी आवाज़ की वॉल्यूम और अंदाज़ गाड़ी की रफ़्तार और टॉर्क की ज़रूरत के हिसाब से बदलती रहती है.
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