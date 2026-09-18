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Kia ने Carens Clavis के सस्ते ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च गए

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Sep 18, 2026, 11:42 AM
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Kia ने Carens Clavis के सस्ते ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च गए
हाइलाइट्स
  • Clavis में अब बेस मॉडल से ही ऑटोमैटिक कि सुविधा मिलेगी
  • कंपनी पेट्रोल और डीज़ल दोनों में ऑटोमैटिक पेश करती है
  • नए वैरिएंट्स की कीमत रु 14.67 लाख से रु 15.82 लाख के बीच है

Kia ने Carens Clavis की वेरिएंट रेंज को बढ़ाते हुए कुछ सस्ते ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च किए हैं. अब तक, MPV के निचले वेरिएंट्स – HTE (O) और HTE (EX) सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते थे. अब इन दोनों में भी 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) मिलेगा. इसके अलावा, HTE (O) वैरिएंट में 1.5-लीटर डीज़ल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक का विकल्प भी होगा.

Kia Carens Clavis 1

कीमतों की बात करें तो, टर्बो-पेट्रोल DCT वाली Kia Carens Clavis HTE (O) की कीमत रु 14.67 लाख है, जबकि डीज़ल ऑटोमैटिक की कीमत रु 15.82 लाख रखी गई है. वहीं टर्बो-पेट्रोल DCT से लैस HTE (EX) वेरिएंट की कीमत रु 15.22 लाख होगी, (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं).

Kia Carens Clavis 2

ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के अलावा मैनुअल की तुलना में आपको कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी मिलेंगे हैं. इनमें मोशन सेंसर के साथ स्मार्ट की, पुश-बटन स्टार्ट, ड्राइव मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और रिमोट इंजन स्टार्ट शामिल हैं.

# kia cars# kia# News# Cars

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