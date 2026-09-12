नई मारुति सुज़ुकी वैगन आर टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
- वैगन आर में नई ग्रिल, बंपर, अलॉय व्हील्स और नए रंग मिल सकते हैं
- मौजूदा 7-इंच यूनिट की जगह 9-इंच का टचस्क्रीन आ सकता है
- 1.2-लीटर K12N इंजन की जगह मारुति का नया 1.2 Z-सीरीज़ इंजन आ सकता है
मारुति सुज़ुकी वैगन आर का एक अच्छी तरह से ढका हुआ टेस्ट मॉडल टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे ब्रांड की लंबे समय से चल रही 'टॉल-बॉय' हैचबैक में एक और अपडेट आने का संकेत मिलता है. मौजूदा, तीसरी पीढ़ी की वैगन आर 2019 में भारत आई थी और तब से इसमें 2022 और 2025 में अपडेट किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से लुक और फीचर्स में बदलाव किए गए हैं.
जैसा कि देखा जा सकता है, टेस्ट कार पूरी तरह से ढकी हुई है, इसलिए बदलावों के बारे में अभी साफ़ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता. हालांकि, मारुति वैगन आर में नई ग्रिल और फ्रंट बंपर के साथ-साथ नए अलॉय व्हील्स भी दे सकती है. हेडलैंप, साइड प्रोफाइल और पिछले हिस्से का डिज़ाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है. इसके अलावा, इस अपडेट में नए रंगों के विकल्प भी शामिल हो सकते हैं.
स्पाई तस्वीरों से कार के कैबिन की भी एक झलक मिलती है. टचस्क्रीन, वैगन आर में अभी मिल रहे 7-इंच वाले यूनिट के मुकाबले काफी बड़ी लग रही है; टेस्ट कार में शायद 9-इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जैसा कि बलेनो में इस्तेमाल होता है. कैबिन में अन्य बदलावों में नई अपहोल्स्ट्री, लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन और अतिरिक्त फीचर्स शामिल हो सकते हैं.
पावरट्रेन की बात करें तो वैगन आर में अभी दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं. एंट्री-लेवल ऑप्शन 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर K10C इंजन है जो 66 bhp की ताकत और 82 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि बड़ा 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर K12N इंजन 89 bhp की ताकत और 113 Nm का टॉर्क पैदा करता है. दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT का ऑप्शन मिलता है. हालांकि, इस अपडेट में पावरट्रेन ऑप्शन बदल सकते हैं.
कार बनाने वाली कंपनी के मौजूदा 1.2-लीटर K12N (4-सिलेंडर) इंजन की जगह अपना नया 1.2-लीटर Z-सीरीज़ (3-सिलेंडर) इंजन लाने की संभावना है. ऐसा ही नई बलेनो, स्विफ्ट और डिज़ायर के साथ भी हुआ था. नया इंजन पुराने 4-सिलेंडर इंजन के मुकाबले कम ताकत बनाता है, लेकिन मारुति का दावा है कि उसने नए इंजन के साथ बेहतर माइलेज (एफिशिएंसी) पर ध्यान दिया है. उम्मीद है कि वैगन आर लाइनअप में सीएनजी वर्जन भी जारी रहेगा.
वैगन आर मारुति सुज़ुकी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक बनी हुई है और कई सालों से भारतीय बाज़ार में मौजूद है.
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