रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 की एक्सेसरीज़ की कीमतें घोषित

रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 440 के लिए फ़ैक्ट्री एक्सेसरीज़ की पूरी रेंज की कीमतें जारी कर दी हैं. इस कैटलॉग में स्टाइलिंग, प्रोटेक्शन और टूरिंग से जुड़े सामान शामिल हैं, जिनकी कीमतें ₹730 से शुरू होकर ₹29,250 तक हैं. हिमालयन 440 को हाल ही में भारत में ₹2.29 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. मास्टर सिलेंडर गार्ड सबसे सस्ती एक्सेसरी है जिसकी कीमत ₹730 है, जबकि एडवेंचर पैनियर्स इस लिस्ट में सबसे महंगी चीज़ है जिसकी कीमत ₹29,250 है.

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हिमालयन 440: स्टाइलिंग एक्सेसरीज़

हिमालयन 440 में मोटरसाइकिल को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज़ करने के लिए कई ऑप्शन मिलते हैं. टेपर्ड मिरर्स की कीमत ₹4,650 है, जबकि राउंड मिरर्स की कीमत ₹4,500 है. मोटरसाइकिल में राइडर और पैसेंजर के लिए ब्लैक टूरिंग सीट्स भी लगवाई जा सकती हैं, जिनकी कीमत क्रमशः ₹1,995 और ₹1,351 है. सिल्वर या ब्लैक ऑयल फिलर कैप ₹1,070 में उपलब्ध है.

हिमालयन 440: सुरक्षात्मक एक्सेसरीज़

सुरक्षा के लिए कई चीज़ें उपलब्ध हैं, जिनमें ₹730 का मास्टर सिलेंडर गार्ड और ₹1,250 का ऑयल कूलर गार्ड शामिल हैं. इंजन गार्ड के लिए भी तीन विकल्प हैं. कॉम्पैक्ट इंजन गार्ड की कीमत ₹1,450 है, बड़े इंजन गार्ड की कीमत ₹1,650 है, जबकि एडवेंचर इंजन गार्ड की कीमत ₹4,650 है। इंजन गार्ड स्लाइडर ₹1,010 में उपलब्ध हैं.

हिमालयन 440: टूरिंग और सुविधा वाले एक्सेसरीज़

आम तौर पर ADV बाइक्स में मिलने वाली सुविधाओं की तरह, रॉयल एनफील्ड भी रु.22,750 की कीमत वाला 'एडवेंचर टॉप बॉक्स' दे रही है. इसके वॉटरप्रूफ इनर बैग की कीमत रु.2,630 है, जबकि टॉप बॉक्स रियर रैक और एडवेंचर टॉप बॉक्स माउंट की कीमत क्रमशः रु.3,900 और रु.2,420 है. सामान रखने के लिए एक और बड़ा ऑप्शन 'एडवेंचर पैनियर्स' है, जिसकी कीमत रु.29,250 है. इनके वॉटरप्रूफ इनर बैग की कीमत रु.2,950 है, जबकि पैनियर रेल्स की कीमत रु.3,750 है.

हिमालयन 440: सभी एक्सेसरीज़ के साथ कीमत

अगर हिमालयन 440 में सभी एक्सेसरीज़ लगाई जाएं, तो एक्सेसरीज़ का कुल बिल ₹81,156 होगा. इसे मोटरसाइकिल की ₹2.29 लाख की एक्स-शोरूम कीमत में जोड़ने पर, पूरी तरह से एक्सेसरीज़ लगी हिमालयन 440 की कीमत ₹3.10 लाख हो जाएगी.