रिपोर्ट: वारेसे में MV Agusta का प्रोडक्शन रुका

खबरों के मुताबिक, मशहूर इटैलियन मोटरसाइकिल ब्रांड MV Agusta ने अपनी Varese फैक्ट्री में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन रोक दिया है, क्योंकि उसे कोई नया स्ट्रैटेजिक पार्टनर और नया फंड नहीं मिल पाया. एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन की CFMoto से इस इटैलियन मोटरसाइकिल ब्रांड को भारी इन्वेस्टमेंट मिलने वाला था, लेकिन दोनों के बीच हुआ समझौता (MoU) रद्द हो गया. बताया जा रहा है कि यह MoU जून 2026 में साइन किया गया था.

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दोनों पक्षों के बीच हुए MoU के तहत, KTM के लंबे समय से पार्टनर रहे CFMoto को MV Agusta में 49% हिस्सेदारी खरीदनी थी. लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह MoU रद्द हो गया है, जिससे इटैलियन ब्रांड के लिए कई मिलियन यूरो के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की संभावना खत्म हो गई है. MV Agusta के अभी भारी आर्थिक संकट में होने के कारण, ब्रांड द्वारा प्रोडक्शन रोकने की खबरों से अनिश्चितता और बढ़ गई है.

जुलाई 2025 में, MV Agusta KTM से अलग हो गई और इसका मालिकाना हक ब्रांड के पुराने मालिकों, 'आर्ट ऑफ़ मोबिलिटी' (Art of Mobility) को वापस मिल गया. मार्च 2023 में, KTM AG ने MV Agusta में ज़्यादातर हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन यह साझेदारी ज़्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी, 'पियरर मोबिलिटी AG' (जिसके पास KTM, Husqvarna और GasGas जैसे ब्रांड हैं) ने खुद दिसंबर 2024 में दिवालियापन के लिए अर्ज़ी दे दी. इसके बाद, MV Agusta में KTM की हिस्सेदारी वापस कर दी गई और इसे सरदारोव परिवार की कंपनी 'आर्ट ऑफ़ मोबिलिटी' ने खरीद लिया.

अब जब भारत की बजाज ऑटो ने KTM का मालिकाना हक ले लिया है और MV अगस्टा और चीन की CFMoto के बीच हुआ MoU (समझौता) रद्द हो गया है, तो यह उन दूसरी ग्लोबल टू-व्हीलर कंपनियों के लिए एक मौका हो सकता है जिनके पास ताकत और पैसा है कि वे MV अगस्टा को खरीदने पर विचार करें. आने वाले कुछ महीनों में MV अगस्टा का भविष्य कैसा होगा, यह देखना दिलचस्प होगा.