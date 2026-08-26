SMK टाइफून को 4-स्टार SHARP सेफ्टी रेटिंग मिली; कीमत ₹5,200 से शुरू

SMK टाइफून को UK के इंडिपेंडेंट हेलमेट असेसमेंट प्रोग्राम, SHARP से फोर-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. अगस्त 2026 में हुए टैस्ट के नतीजों से SMK को एक ज़रूरी थर्ड-पार्टी सेफ्टी असेसमेंट मिला है. यह हेलमेट पहले से ही भारत में बिक रहा है और इसकी कीमत ₹5,200 से शुरू होती है.

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बेसिक होमोलोगेशन टेस्ट के उलट, SHARP उन हेलमेट्स की जांच करता है जो UK में बिक्री के लिए ज़रूरी सुरक्षा मानकों को पहले ही पूरा कर चुके होते हैं. इसके बाद, यह उन पर अतिरिक्त इम्पैक्ट टेस्ट करता है और उन्हें एक से 5 स्टार के बीच रेटिंग देता है. खास बात यह है कि टेस्ट के लिए सैंपल आम रिटेल चैनलों से खरीदे जाते हैं, न कि मैन्युफैक्चरर से खास तौर पर मंगवाए जाते हैं.

SHARP के टेस्ट डेटा के अनुसार, टाइफून ने सबसे कम 6m/s की इम्पैक्ट स्पीड पर बहुत अच्छे नतीजे दिखाए और शेल के टेस्ट किए गए सभी हिस्सों में बढ़िया परफॉर्मेंस दी. 7.5m/s और 8.5m/s की ज़्यादा इम्पैक्ट स्पीड पर परफॉर्मेंस अलग-अलग ज़ोन में अलग-अलग रही, हालांकि आगे और पीछे के हिस्सों ने अच्छे नतीजे देना जारी रखा.

SMK का कहना है कि 4-स्टार रेटिंग मिलने से वह चार-स्टार SHARP रेटिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय हेलमेट निर्माता कंपनी बन गई है. यह नतीजा इसलिए अहम है क्योंकि भारतीय हेलमेट ब्रांड अब देश के एंट्री-लेवल सेगमेंट से आगे के बाज़ारों में भी तेज़ी से मुकाबला कर रहे हैं.

टाइफून में SMK के एनर्जी इम्पैक्ट रेसिस्टेंट थर्मोप्लास्टिक (EIRT) शेल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इसमें कई शेल साइज़ और मल्टी-डेंसिटी EPS लाइनर भी हैं. शेल साइज़ के आधार पर, हेलमेट का वज़न लगभग 1,575g से 1,675g के बीच होता है, जिसमें 50g का टॉलरेंस हो सकता है. हेलमेट में रिटेंशन सिस्टम के लिए क्विक-रिलीज़ बकल का इस्तेमाल किया गया है और यह भारत में SMK के अधिकृत डीलरों और ऑनलाइन चैनलों पर उपलब्ध है.