SMK टाइफून को 4-स्टार SHARP सेफ्टी रेटिंग मिली; कीमत ₹5,200 से शुरू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3ऑडी New Q5
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डकेटीएमएथर ई एल 01ट्रायंफयामाहा आर
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

SMK टाइफून को 4-स्टार SHARP सेफ्टी रेटिंग मिली; कीमत ₹5,200 से शुरू

SMK Typhoon को 4-स्टार SHARP सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिससे भारतीय हेलमेट बनाने वाली कंपनी को अपने लोकप्रिय फुल-फेस हेलमेट में से एक के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन मिला है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 26, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • SMK टाइफून को SHARP की इंडिपेंडेंट हेलमेट टेस्टिंग में चार स्टार मिले हैं
  • भारत में इसकी कीमत ₹5,200 से शुरू होती है
  • इसमें EIRT शेल कंस्ट्रक्शन और मल्टी-डेंसिटी EPS का इस्तेमाल किया गया है

SMK टाइफून को UK के इंडिपेंडेंट हेलमेट असेसमेंट प्रोग्राम, SHARP से फोर-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. अगस्त 2026 में हुए टैस्ट के नतीजों से SMK को एक ज़रूरी थर्ड-पार्टी सेफ्टी असेसमेंट मिला है. यह हेलमेट पहले से ही भारत में बिक रहा है और इसकी कीमत ₹5,200 से शुरू होती है.

 

यह भी पढ़ें: होंडा ADV 160 भारत में रु.1.70 लाख में हुई लॉन्च

 

बेसिक होमोलोगेशन टेस्ट के उलट, SHARP उन हेलमेट्स की जांच करता है जो UK में बिक्री के लिए ज़रूरी सुरक्षा मानकों को पहले ही पूरा कर चुके होते हैं. इसके बाद, यह उन पर अतिरिक्त इम्पैक्ट टेस्ट करता है और उन्हें एक से 5 स्टार के बीच रेटिंग देता है. खास बात यह है कि टेस्ट के लिए सैंपल आम रिटेल चैनलों से खरीदे जाते हैं, न कि मैन्युफैक्चरर से खास तौर पर मंगवाए जाते हैं.

SMK Typhoon helmet sharp rating carandbike 2

SHARP के टेस्ट डेटा के अनुसार, टाइफून ने सबसे कम 6m/s की इम्पैक्ट स्पीड पर बहुत अच्छे नतीजे दिखाए और शेल के टेस्ट किए गए सभी हिस्सों में बढ़िया परफॉर्मेंस दी. 7.5m/s और 8.5m/s की ज़्यादा इम्पैक्ट स्पीड पर परफॉर्मेंस अलग-अलग ज़ोन में अलग-अलग रही, हालांकि आगे और पीछे के हिस्सों ने अच्छे नतीजे देना जारी रखा.

 

SMK का कहना है कि 4-स्टार रेटिंग मिलने से वह चार-स्टार SHARP रेटिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय हेलमेट निर्माता कंपनी बन गई है. यह नतीजा इसलिए अहम है क्योंकि भारतीय हेलमेट ब्रांड अब देश के एंट्री-लेवल सेगमेंट से आगे के बाज़ारों में भी तेज़ी से मुकाबला कर रहे हैं.

SMK Typhoon helmet sharp rating carandbike 3

टाइफून में SMK के एनर्जी इम्पैक्ट रेसिस्टेंट थर्मोप्लास्टिक (EIRT) शेल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इसमें कई शेल साइज़ और मल्टी-डेंसिटी EPS लाइनर भी हैं. शेल साइज़ के आधार पर, हेलमेट का वज़न लगभग 1,575g से 1,675g के बीच होता है, जिसमें 50g का टॉलरेंस हो सकता है. हेलमेट में रिटेंशन सिस्टम के लिए क्विक-रिलीज़ बकल का इस्तेमाल किया गया है और यह भारत में SMK के अधिकृत डीलरों और ऑनलाइन चैनलों पर उपलब्ध है.

# SMK helmets# SMK Typhoon# SMK Typhoon SHARP raiting# motorcycle helmet# Safe helmet# Bikes# Two Wheelers# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • होंडा ADV 160 एक मैक्सी-स्टाइल वाला स्कूटर है जिसमें ADV स्टाइलिंग है. यह प्रीमियम 160 cc स्कूटर सेगमेंट में आता है और इसकी खासियत यह है कि यह E85-कम्प्लायंट है.
    होंडा ADV 160 भारत में रु.1.70 लाख में हुई लॉन्च
  • दस लाख से ज़्यादा iQube ग्राहकों का जश्न मनाते हुए, नए MillionR एडिशन में एक खास रंग, ज़्यादा प्रैक्टिकैलिटी और कनेक्टेड फ़ीचर्स दिए गए हैं.
    टीवीएस आईक्यूब मिलियन आर एडिशन 145km की रेंज और ज़्यादा स्टोरेज के साथ हुआ लॉन्च
  • भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बाइक कलेक्शन रफ़्तार, इतिहास और गाड़ियों के प्रति ज़बरदस्त जुनून से भरा है; इसमें साधारण टू-स्ट्रोक आइकॉनिक बाइकों से लेकर बेहद दुर्लभ सुपरबाइक तक शामिल हैं.
    एमएस धोनी का बाइक कलेक्शन: उनकी विंटेज बाइक्स और सुपरबाइक्स पर एक नज़र
  • नई पल्सर 150 का मुकाबला होंडा CB यूनिकॉरिन 160 और टीवीएस अपाचे RTR 160 से है.
    2027 बजाज पल्सर 150 और 125 लॉन्च; कीमतें रु.92,990 से शुरू
  • कावासाकी का भविष्यवादी चार-पैरों वाला मोबिलिटी कॉन्सेप्ट मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए राइडर की हरकत, हाइड्रोजन पावर और कई राइडिंग मोड का इस्तेमाल करता है.
    कावासाकी कोरलिओ हाइड्रोजन-पावर्ड हॉर्स के बारे में नई जानकारी आई सामने
  • होंडा ADV 160 एक मैक्सी-स्टाइल वाला स्कूटर है जिसमें ADV स्टाइलिंग है. यह प्रीमियम 160 cc स्कूटर सेगमेंट में आता है और इसकी खासियत यह है कि यह E85-कम्प्लायंट है.
    होंडा ADV 160 भारत में रु.1.70 लाख में हुई लॉन्च
  • दस लाख से ज़्यादा iQube ग्राहकों का जश्न मनाते हुए, नए MillionR एडिशन में एक खास रंग, ज़्यादा प्रैक्टिकैलिटी और कनेक्टेड फ़ीचर्स दिए गए हैं.
    टीवीएस आईक्यूब मिलियन आर एडिशन 145km की रेंज और ज़्यादा स्टोरेज के साथ हुआ लॉन्च
  • भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बाइक कलेक्शन रफ़्तार, इतिहास और गाड़ियों के प्रति ज़बरदस्त जुनून से भरा है; इसमें साधारण टू-स्ट्रोक आइकॉनिक बाइकों से लेकर बेहद दुर्लभ सुपरबाइक तक शामिल हैं.
    एमएस धोनी का बाइक कलेक्शन: उनकी विंटेज बाइक्स और सुपरबाइक्स पर एक नज़र
  • नई पल्सर 150 का मुकाबला होंडा CB यूनिकॉरिन 160 और टीवीएस अपाचे RTR 160 से है.
    2027 बजाज पल्सर 150 और 125 लॉन्च; कीमतें रु.92,990 से शुरू
  • कावासाकी का भविष्यवादी चार-पैरों वाला मोबिलिटी कॉन्सेप्ट मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए राइडर की हरकत, हाइड्रोजन पावर और कई राइडिंग मोड का इस्तेमाल करता है.
    कावासाकी कोरलिओ हाइड्रोजन-पावर्ड हॉर्स के बारे में नई जानकारी आई सामने
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • SMK टाइफून को 4-स्टार SHARP सेफ्टी रेटिंग मिली; कीमत ₹5,200 से शुरू