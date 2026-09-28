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टाटा एरिस Vs होंडा अमेज़: आकार, इंजन और फ़ीचर्स की तुलना

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 28, 2026, 07:41 PM
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टाटा एरिस Vs होंडा अमेज़: आकार, इंजन और फ़ीचर्स की तुलना
हाइलाइट्स
  • एरिस में अपनी कैटेगरी की पहली वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं
  • होंडा अमेज़ में सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है
  • एरिस में AMT के साथ सीएनजी पावरट्रेन का ऑप्शन भी मिलता है

टाटा टिगोर का मुक़ाबला हमेशा मारुति सुज़ुकी डिज़ायर, होंडा अमेज़ और ह्यून्दे ऑरा से रहा है, और अब एरिस ने इसकी जगह ले ली है. एरिस में कई ऐसे फ़ीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं, जबकि अमेज़ ज़्यादा मज़ेदार ड्राइविंग का अनुभव देती है.

यह भी पढ़ें: टाटा एरिस सीएनजी बनाम ह्यून्दे ऑरा सीएनजी की तुलना, कौन किस पर भारी?

टाटा एरिस बनाम होंडा अमेज़: वैरिएंट और कीमत

कीमतटाटा एरिसहोंडा अमेज़
मैनुअलरु.5.29 लाख - Rs 8.19 लाखरु. 7.65 लाख - Rs 9.39 लाख
ऑटोमेटिकरु. 6.69 लाख - Rs 8.74 लाखरु. 8.70 लाख - Rs 9.99 लाख
Aeris 10

एरिस पांच वेरिएंट्स में उपलब्ध है: स्मार्ट, प्योर, प्योर+, क्रिएटिव और अकम्प्लिश्ड, जबकि अमेज़ तीन वेरिएंट्स में आती है: V, VX और ZX. एरिस में 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमेटेड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जबकि अमेज़ मैनुअल या कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (CVT) के साथ आती है.

Honda Amaze LT 11 jpg

होंडा अमेज़ की कीमत टाटा एरिस से रु.2.36 लाख ज़्यादा है, जिससे एरिस एक ज़्यादा किफायती विकल्प बन जाती है. अपने सबसे महंगे वैरिएंट में, एरिस, अमेज़ से रु.1.25 लाख सस्ती है.

टाटा एरिस बनाम होंडा अमेज़: पावरट्रेन की जानकारी

स्पेसिफिकेशनटाटा एरिसहोंडा अमेज़
इंजन1.2-लीटर NA पेट्रोल /सीएनजी1.2-लीटर NA पेट्रोल
ताकत85 बीएचपी89 बीएचपी
टॉर्क113 एनएम110 एनएम
ट्रांसमिशन5 मैनुअल / ऑटोमेटिक5 मैनुअल/ 7-स्पीड CVT

होंडा अमेज़ में 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन है, जो CVT गियरबॉक्स के साथ आता है. आम तौर पर, अलग-अलग ड्राइविंग स्थितियों में इस गियरबॉक्स को ज़्यादा स्मूद और बेहतर माना जाता है.

Tata Aeris 11

हालांकि, एरिस को अभी चलाया नहीं गया है, इसलिए इसकी ड्राइविंग खूबियों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. आम तौर पर, तीन-सिलेंडर इंजन की तुलना में चार-सिलेंडर इंजन ज़्यादा स्मूद और बेहतर होते हैं.

इसके अलावा, होंडा अमेज़ में फ़ैक्टरी-फिट CNG का ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि एरिस में कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, जिन्हें CNG मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ लिया जा सकता है.


टाटा एरिस बनाम होंडा अमेज़: आयाम

आकारटाटा एरिसहोंडा अमेज़
लंबाई3,995 मिमी3,995 मिमी
चौड़ाई1,684 मिमी1,733 मिमी
लंबाई1,532 मिमी1,500 मिमी
व्हीलबेस2,450 मिमी2,450 मिमी
ग्राउंड क्लीयरेंस170 मिमी172 मिमी
बूट स्पेस419 लीटर (पेट्रोल)416 लीटर
व्हील साइज़15-इंच15-इंच

दोनों सेडान का कुल साइज़ लगभग एक जैसा है, लेकिन अमेज़, एरिस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है. बूट स्पेस की बात करें तो, एरिस में अमेज़ के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा जगह मिलती है.

टाटा एरिस बनाम होंडा अमेज: खासियतें

मुख्य फीचर्सटाटा एरिसहोंडा अमेज़
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम10.25-इंच9-इंच
ड्राइवर डिस्प्ले5-इंच डिजिटल7-इंच
सनरूफनहींनहीं
वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटोहांहां
वेंटिलेटेड फ्रंट सीटहांनहीं
सीट अपहोल्स्ट्रीलैदरेटफैब्रिक
वायरलेस फोन चार्जरहांहां
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोलहांहां
रियर AC वेंट्सहांनहीं
360-डिग्री कैमराहांनहीं
6 एयरबैग बैगहांहां
ब्लाइंड व्यू मॉनिटरहांनहीं
डैशकैम रिकॉर्डरहांनो एक्सेसीरीज़
Honda Amaze LT 13 jpg

फीचर्स के मामले में होंडा अमेज़ को बढ़त हासिल है, क्योंकि इसके सबसे महंगे वेरिएंट में लेवल 2 ADAS फीचर्स मिलते हैं, जिनमें कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं. वहीं, एरिस में ADAS की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है.

Tata Aeris 28

लेकिन एरिस पीछे नहीं रहती. इसमें कई ऐसे फ़ीचर्स हैं जो इसे अपनी कैटेगरी की दूसरी कारों से अलग और खास बनाते हैं. इसकी शुरुआत 10.25-इंच के टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से होती है, जबकि अमेज़ में छोटा 9.0-इंच का डिस्प्ले मिलता है. वेंटिलेटेड सीट्स भी एक ऐसा फ़ीचर है जो टाटा एरिस के साथ इस सेगमेंट में पहली बार पेश किया गया है.

Tata Aeris 21

इसके अलावा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, डैशकैम रिकॉर्डर, लेदरेट सीटें, इन्फिनिटी LED कनेक्टेड टेललैंप्स, डिजिटल फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डुअल स्मार्टफोन डेक जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं.

कुल मिलाकर, दोनों सेडान की अपनी-अपनी खूबियां हैं. अमेज़ मार्केट में एक जानी-मानी कार है और यह उन खरीदारों को पसंद आती है जो सिंपल लेकिन टेक्नोलॉजी पर फोकस करने वाला कैबिन चाहते हैं. एरिस की खासियत इसकी 'वैल्यू-फॉर-मनी' खूबी है, जिसमें कुल आठ ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं.

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