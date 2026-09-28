टाटा एरिस Vs होंडा अमेज़: आकार, इंजन और फ़ीचर्स की तुलना

टाटा टिगोर का मुक़ाबला हमेशा मारुति सुज़ुकी डिज़ायर, होंडा अमेज़ और ह्यून्दे ऑरा से रहा है, और अब एरिस ने इसकी जगह ले ली है. एरिस में कई ऐसे फ़ीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं, जबकि अमेज़ ज़्यादा मज़ेदार ड्राइविंग का अनुभव देती है.

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टाटा एरिस बनाम होंडा अमेज़: वैरिएंट और कीमत

कीमत टाटा एरिस होंडा अमेज़ मैनुअल रु.5.29 लाख - Rs 8.19 लाख रु. 7.65 लाख - Rs 9.39 लाख ऑटोमेटिक रु. 6.69 लाख - Rs 8.74 लाख रु. 8.70 लाख - Rs 9.99 लाख

एरिस पांच वेरिएंट्स में उपलब्ध है: स्मार्ट, प्योर, प्योर+, क्रिएटिव और अकम्प्लिश्ड, जबकि अमेज़ तीन वेरिएंट्स में आती है: V, VX और ZX. एरिस में 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमेटेड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जबकि अमेज़ मैनुअल या कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (CVT) के साथ आती है.

होंडा अमेज़ की कीमत टाटा एरिस से रु.2.36 लाख ज़्यादा है, जिससे एरिस एक ज़्यादा किफायती विकल्प बन जाती है. अपने सबसे महंगे वैरिएंट में, एरिस, अमेज़ से रु.1.25 लाख सस्ती है.

टाटा एरिस बनाम होंडा अमेज़: पावरट्रेन की जानकारी

स्पेसिफिकेशन टाटा एरिस होंडा अमेज़ इंजन 1.2-लीटर NA पेट्रोल /सीएनजी 1.2-लीटर NA पेट्रोल ताकत 85 बीएचपी 89 बीएचपी टॉर्क 113 एनएम 110 एनएम ट्रांसमिशन 5 मैनुअल / ऑटोमेटिक 5 मैनुअल/ 7-स्पीड CVT

होंडा अमेज़ में 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन है, जो CVT गियरबॉक्स के साथ आता है. आम तौर पर, अलग-अलग ड्राइविंग स्थितियों में इस गियरबॉक्स को ज़्यादा स्मूद और बेहतर माना जाता है.

हालांकि, एरिस को अभी चलाया नहीं गया है, इसलिए इसकी ड्राइविंग खूबियों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. आम तौर पर, तीन-सिलेंडर इंजन की तुलना में चार-सिलेंडर इंजन ज़्यादा स्मूद और बेहतर होते हैं.

इसके अलावा, होंडा अमेज़ में फ़ैक्टरी-फिट CNG का ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि एरिस में कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, जिन्हें CNG मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ लिया जा सकता है.



टाटा एरिस बनाम होंडा अमेज़: आयाम

आकार टाटा एरिस होंडा अमेज़ लंबाई 3,995 मिमी 3,995 मिमी चौड़ाई 1,684 मिमी 1,733 मिमी लंबाई 1,532 मिमी 1,500 मिमी व्हीलबेस 2,450 मिमी 2,450 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी 172 मिमी बूट स्पेस 419 लीटर (पेट्रोल) 416 लीटर व्हील साइज़ 15-इंच 15-इंच

दोनों सेडान का कुल साइज़ लगभग एक जैसा है, लेकिन अमेज़, एरिस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है. बूट स्पेस की बात करें तो, एरिस में अमेज़ के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा जगह मिलती है.

टाटा एरिस बनाम होंडा अमेज: खासियतें

मुख्य फीचर्स टाटा एरिस होंडा अमेज़ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25-इंच 9-इंच ड्राइवर डिस्प्ले 5-इंच डिजिटल 7-इंच सनरूफ नहीं नहीं वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो हां हां वेंटिलेटेड फ्रंट सीट हां नहीं सीट अपहोल्स्ट्री लैदरेट फैब्रिक वायरलेस फोन चार्जर हां हां ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हां हां रियर AC वेंट्स हां नहीं 360-डिग्री कैमरा हां नहीं 6 एयरबैग बैग हां हां ब्लाइंड व्यू मॉनिटर हां नहीं डैशकैम रिकॉर्डर हां नो एक्सेसीरीज़

फीचर्स के मामले में होंडा अमेज़ को बढ़त हासिल है, क्योंकि इसके सबसे महंगे वेरिएंट में लेवल 2 ADAS फीचर्स मिलते हैं, जिनमें कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं. वहीं, एरिस में ADAS की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है.

लेकिन एरिस पीछे नहीं रहती. इसमें कई ऐसे फ़ीचर्स हैं जो इसे अपनी कैटेगरी की दूसरी कारों से अलग और खास बनाते हैं. इसकी शुरुआत 10.25-इंच के टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से होती है, जबकि अमेज़ में छोटा 9.0-इंच का डिस्प्ले मिलता है. वेंटिलेटेड सीट्स भी एक ऐसा फ़ीचर है जो टाटा एरिस के साथ इस सेगमेंट में पहली बार पेश किया गया है.

इसके अलावा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, डैशकैम रिकॉर्डर, लेदरेट सीटें, इन्फिनिटी LED कनेक्टेड टेललैंप्स, डिजिटल फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डुअल स्मार्टफोन डेक जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं.

कुल मिलाकर, दोनों सेडान की अपनी-अपनी खूबियां हैं. अमेज़ मार्केट में एक जानी-मानी कार है और यह उन खरीदारों को पसंद आती है जो सिंपल लेकिन टेक्नोलॉजी पर फोकस करने वाला कैबिन चाहते हैं. एरिस की खासियत इसकी 'वैल्यू-फॉर-मनी' खूबी है, जिसमें कुल आठ ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं.