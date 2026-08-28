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2027 महिंद्रा 3-डोर थार फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी; जल्द ही होगी लॉन्च

इस फेसलिफ्ट में थार रॉक्स से प्रेरित फ्रंट लुक मिल सकता है, जिसमें LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और नई ग्रिल होगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 28, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • इसमें नए अलॉय व्हील्स के साथ रीडिजाइन किया गया फ्रंट लुक मिलेगा
  • पावरट्रेन के विकल्पों में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है
  • हो सकता है कि इसमें थार रॉक्स (Thar Roxx) वाले कुछ पार्ट्स या फ़ीचर्स इस्तेमाल किए गए हों

तीन-डोर वाली महिंद्रा थार अब पुरानी लगने लगी है और कंपनी इसे अपडेट करने पर काम कर रही है. जैसे-जैसे फेसलिफ़्टेड महिंद्रा थार के लॉन्च का समय नज़दीक आ रहा है, इस SUV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. एक इंस्टाग्राम यूज़र ने टेस्ट व्हीकल की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनसे अपडेटेड मॉडल में होने वाले कुछ संभावित बदलावों का पता चलता है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा XEV 9S का 6-सीटर वैरिएंट रु.25 लाख में हुआ लॉन्च

 

कैमफ़्लाज के बावजूद, डिज़ाइन की कई डिटेल्स देखी जा सकती हैं. फ़ेसलिफ़्टेड थार में नया LED हेडलाइट डिज़ाइन मिल सकता है, जिसमें C-शेप की DRLs और उनके बीच प्रोजेक्टर लगा होगा. इसका ओवरऑल डिज़ाइन इसकी बड़ी बहन, थार रॉक्स से प्रेरित लगता है. हालाँकि, इसकी ग्रिल का डिज़ाइन फ़ाइव-डोर SUV से अलग लग रहा है.

Thar Facelift Spied 1

इसके फ्रंट बंपर में भी कुछ बदलाव किए गए हैं; अब इसका निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से ज़्यादा अलग-अलग नज़र आ रहा है. मौजूदा मॉडल में गोल फ़ॉग लाइटें लगी हैं, जिनकी जगह इस SUV में नए डिज़ाइन वाली फ़ॉग लाइटें मिल सकती हैं.

 

साइड से देखने पर, टेस्ट व्हीकल में नए अलॉय व्हील्स दिखाई देते हैं. इसका डिज़ाइन मौजूदा मॉडल से अलग लगता है, हालांकि कुल मिलाकर बदलाव बहुत मामूली है.

 

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो, फेसलिफ़्टेड थ्री-डोर थार में मौजूदा इंजन ऑप्शन ही जारी रहने की उम्मीद है. मौजूदा मॉडल पेट्रोल और डीज़ल, दोनों तरह के पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है.

Mahindra Thar Roxx Engine

महिंद्रा थार रॉक्स के इंजन की तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ़ दिखाने के मकसद से किया गया है

 

डीज़ल रेंज में RWD वर्जन के साथ 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर वाला डीज़ल इंजन मिलता है. इसे सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ दिया गया है और यह 117 bhp की ताकत और 300 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है.

 

दूसरा डीज़ल ऑप्शन 2.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला डीज़ल इंजन है, जो 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, दोनों के साथ उपलब्ध है. यह 130 bhp की ताकत और 300 Nm का पीक टॉर्क बनाता है.

 

पेट्रोल ऑप्शन में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल फोर-सिलेंडर इंजन है, जो 150 bhp की ताकत और 300 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है.

 

उम्मीद है कि फेसलिफ्ट वाले मॉडल में भी, जिन वैरिएंट्स में ज़रूरत होगी, उनमें थार का मौजूदा फोर-व्हील-ड्राइव हार्डवेयर ही दिया जाएगा. हालाँकि, महिंद्रा थार रॉक्स के पार्ट्स का इस्तेमाल करके एसयूवी के अंडरपिनिंग्स (बेसिक स्ट्रक्चर) में कुछ बदलाव कर सकती है.

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