बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ और i7 फेसलिफ्ट भारत में 11 सितंबर को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 19, 2026
हाइलाइट्स
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ और i7 का नया वर्जन 11 सितंबर को भारत में लॉन्च होगी
- अपडेटेड 7 सीरीज़ की बुकिंग 1 अगस्त से शुरू हो गई है
- इसमें नई स्टाइलिंग और लेटेस्ट पैनोरमिक iDrive सिस्टम दिया गया है
बीएमडब्ल्यू इंडिया 11 सितंबर को फेसलिफ़्टेड 7 सीरीज़ और i7 लॉन्च करने जा रही है; इनकी बुकिंग 1 अगस्त को शुरू हो चुकी है. सातवीं पीढ़ी की इस फ़्लैगशिप सेडान के अपडेटेड वर्जन में नए बाहरी रंग और नए कैबिन लेआउट जैसे कई बदलाव किए गए हैं. कंपनी का कहना है कि यह अब तक का उनका सबसे बड़ा मॉडल अपडेट है.
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़, i7 फेसलिफ़्ट: वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए
बाहर की तरफ़ किए गए बदलाव बहुत मामूली हैं. बड़ी किडनी ग्रिल तो वैसी ही है, लेकिन इसके अंदर का पैटर्न वर्टिकल स्लैट्स से बदलकर हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है. बीएमडब्ल्यू ने स्प्लिट हेडलैंप सेटअप को भी नया रूप दिया है; इसमें बंपर में लगे वर्टिकल मेन हेडलैंप यूनिट्स के ऊपर पतले DRLs लगाए गए हैं.
पीछे की तरफ, 7 सीरीज़ और i7 में पतली और चौड़ाई में फैली हुई टेल-लैंप्स दी गई हैं. बीएमडब्ल्यू ने पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार के बजाय अलग-अलग लाइटिंग एलिमेंट्स को ही बनाए रखा है.
ज़्यादा अहम बदलाव अंदर की तरफ़ हैं. इस फ़ेसलिफ़्ट में बीएमडब्ल्यू का लेटेस्ट पैनोरमिक iDrive इंटरफ़ेस और सामने बैठे पैसेंजर के लिए 14.6-इंच का डिस्प्ले दिया गया है. अपडेटेड सिस्टम में नए नेविगेशन, मीडिया, कनेक्टेड सर्विसेज़ और वॉइस फ़ंक्शंस शामिल हैं.
7 सीरीज़ में इंटरनेशनल मार्केट में अब भी 31.3-इंच की 8K BMW थिएटर स्क्रीन मिलती है. यह डिस्प्ले छत से नीचे की ओर खुलती है और HDMI इनपुट को सपोर्ट करती है, साथ ही इसमें लगा बिल्ट-इन कैमरा पैसेंजर्स को वीडियो कॉल करने की सुविधा देता है. बीएमडब्ल्यू ने सेडान के ऑटोमैटिक दरवाज़ों के कंट्रोल में भी बदलाव किए हैं और इनके खोलने और बंद करने वाले बटनों की जगह बदल दी है.
i7 में अब भी 112.5 kWh का नेट बैटरी पैक मिलता है. इंटरनेशनल मार्केट में, रेंज की शुरुआत i7 eDrive50 xDrive से होती है, जो 455 bhp की ताकत और 660 Nm का टॉर्क बनाती है, जबकि i7 xDrive60 मॉडल 544 bhp की ताकत और 745 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस रेंज में सबसे महंगे वैरिएंट पर i7 M70 xDrive है, जो 670 bhp तक की ताकत और 1,000 Nm से ज़्यादा का टॉर्क बनाता है. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि M70 मॉडल 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.8 सेकंड में पकड़ लेता है.
वर्ज़न के आधार पर, i7 की WLTP रेंज 700 km से ज़्यादा बताई गई है. यह 250 kW DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी लगभग 30 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो सकती है.
ग्लोबल मार्केट में कंबशन-पावर्ड 7 सीरीज़ में भी अपडेट्स किए गए हैं. 740 xDrive पेट्रोल मॉडल अब 400 bhp की ताकत और 580 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि 740d xDrive डीज़ल मॉडल 313 bhp की ताकत और 670 Nm का टॉर्क पैदा करता है. बीएमडब्ल्यू इंटरनेशनल लेवल पर 750e xDrive और M760e xDrive प्लग-इन हाइब्रिड वर्शन भी पेश करती है, हालांकि कंपनी ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि इनमें से कोई भी मॉडल भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं.
मौजूदा बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ की कीमत रु.1.85 करोड़ (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि i7 की कीमत रु.2.10 करोड़ से रु.2.58 करोड़ के बीच है. उम्मीद है कि बीएमडब्ल्यू फेसलिफ्ट के साथ कीमतें बढ़ाएगी. अपडेटेड मॉडल मर्सिडीज़ बेन्ज़ S-Class को टक्कर देते रहेंगे; S-Class का फेसलिफ्ट इस साल की शुरुआत में आया था और इसकी मौजूदा कीमत रु.2.20 करोड़ (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
- बीएमडब्ल्यू एक्सएमएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.42 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आई7एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.05 - 2.58 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स7एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.29 - 1.34 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम4एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.58 - 1.92 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.78 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम5एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.09 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम8एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्स-शोरूम कीमत₹ 72.5 - 75 लाख
- बीएमडब्ल्यू ज़ेड4एक्स-शोरूम कीमत₹ 94.53 लाख - 1.05 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 50.9 - 75.13 लाख
- बीएमडब्ल्यू 5 सीरीजएक्स-शोरूम कीमत₹ 75.8 लाख
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.93 - 2.01 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 1.66 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 76.4 लाख
- बीएमडब्ल्यू आई4एक्स-शोरूम कीमत₹ 84.24 - 90.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपेएक्स-शोरूम कीमत₹ 45.8 - 48.2 लाख
- बीएमडब्ल्यू एक्स5एक्स-शोरूम कीमत₹ 95.4 लाख - 1.11 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 77.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू M440iएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.09 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1 Lएक्स-शोरूम कीमत₹ 51.4 लाख
- बीएमडब्ल्यू आए5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 7 Protectionएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.08 करोड़
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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