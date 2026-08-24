बॉलीवुड के वो सेलेब्रिटीज़ जिनके पास है इलेक्ट्रिक कार

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब सिर्फ़ शुरुआती खरीदारों या टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वालों तक ही सीमित नहीं हैं. पिछले कुछ सालों में, मशहूर हस्तियों के गैराज में भी EV आ गई हैं, खासकर इसलिए क्योंकि लग्जरी ब्रांड अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज बढ़ा रहे हैं और बड़े शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है.

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दिलचस्प बात यह है कि हर सेलिब्रिटी बहुत महंगी इलेक्ट्रिक कारें नहीं चुन रहा है. जहाँ कुछ लोगों ने बीएमडब्ल्यू i7 या GMC Hummer EV जैसी शानदार लग्ज़री EV चुनी हैं, वहीं कुछ लोग शहर में रोज़ाना चलाने के लिए एमजी कॉमेट ईवी और टाटा नेक्सॉन ईवी जैसे प्रैक्टिकल विकल्प अपना रहे हैं. यह बदलाव यह भी दिखाता है कि भारत में EV का मालिक बनना धीरे-धीरे सिर्फ़ एक नई चीज़ होने से आगे बढ़कर रोज़मर्रा की आवाजाही का हिस्सा बनता जा रहा है.

शाहरुख खान : ह्यून्दे आइयोनिक 5

कीमत: लगभग ₹55.70 लाख (एक्स-शोरूम)

शाहरुख खान का ह्यून्दे के साथ कई सालों का रिश्ता है, इसलिए उनका ह्यून्दे आइयोनिक 5 को चुनना काफी स्वाभाविक लगता है. यह रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर आज भारतीय सड़कों पर सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली प्रीमियम EV में से एक बन गई है. इसमें 72.6 kWh का बैटरी पैक लगा है और यह ARAI के अनुसार 631 km तक की रेंज देती है. डिज़ाइन के अलावा, आइयोनिक 5 अपने बड़े केबिन, आरामदायक राइड क्वालिटी और तेज़ चार्जिंग क्षमता के लिए भी जानी जाती है.

रणवीर सिंह: GMC हमर EV

कीमत: लगभग रु.4 करोड़ (इंपोर्टेड)

रणवीर सिंह उन शुरुआती बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ में से एक बन गए हैं जिन्होंने GMC हमर EV खरीदी है. इस विशाल इलेक्ट्रिक ट्रक को प्राइवेट तौर पर इम्पोर्ट किया गया है और इसे राइट-हैंड ड्राइव में बदला गया है. चार टन से ज़्यादा वज़न होने के बावजूद, हमर EV लगभग 1,000 bhp की ताकत बनाती है और 0 से 100 kmph की रफ़्तार चार सेकंड से भी कम समय में पकड़ सकती है. यह निश्चित रूप से उन सबसे दमदार EV में से एक है जो किसी भारतीय सेलेब्रिटी के पास है.

सुनील शेट्टी: MG कॉमेट EV

कीमत: ₹7.50 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

कई सेलिब्रिटीज़ के गैराज में बड़ी लग्ज़री SUV होती हैं, लेकिन सुनील शेट्टी ने शहर में चलाने के लिए कॉम्पैक्ट एमजी कॉमेट EV को चुना. 'स्टारी ब्लैक' रंग वाली कॉमेट का साइज़ छोटा होने के कारण यह भीड़-भाड़ वाले शहर के ट्रैफ़िक और तंग पार्किंग जगहों में बहुत काम आती है. इसमें 17.3 kWh का बैटरी पैक लगा है और इसकी रेंज लगभग 230 km बताई जाती है, जिससे यह लंबी दूरी के सफ़र के बजाय रोज़ाना के छोटे-मोटे सफ़र के लिए ज़्यादा बेहतर है.

रेखा: BMW i7

कीमत: ₹2.05 करोड़ से शुरू (एक्स-शोरूम)

रेखा की BMW i7 अपनी खास 'ग्रेविटी गोल्ड मैट फ़िनिश' की वजह से अलग दिखती है. यह इलेक्ट्रिक लग्ज़री सेडान, स्टैंडर्ड 7 सीरीज़ के आराम और पिछली सीट के अनुभव को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन के साथ जोड़ती है. 536 bhp की ताकत देने वाली डुअल इलेक्ट्रिक मोटरों से चलने वाली i7, वैरिएंट के आधार पर 600 km से ज़्यादा की ARAI-क्लेम्ड रेंज भी देती है. इसके शांत कैबिन और स्मूद राइड क्वालिटी ने इसे दुनिया भर की मशहूर हस्तियों के बीच सबसे लोकप्रिय लग्ज़री EV में से एक बना दिया है.

माधुरी दीक्षित: टाटा नेक्सॉन EV

कीमत: ₹12.49 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

माधुरी दीक्षित और डॉ. श्रीराम नेने को शहर में रोज़ाना आने-जाने के लिए टाटा नेक्सॉन EV का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है. डार्क एडिशन ट्रिम वाली नेक्सॉन EV भारत की सबसे अहम इलेक्ट्रिक कारों में से एक है, क्योंकि इसने EV को आम बाज़ार तक पहुँचाने में मदद की. प्रैक्टिकैलिटी, काम की रेंज और सही कीमत के कॉम्बिनेशन की वजह से यह देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली EV में से एक बनी हुई है.

रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा: बीएमडब्ल्यू iX

कीमत: ₹1.21 करोड़ से शुरू (एक्स-शोरूम)

रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूज़ा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने वाले शुरुआती सेलिब्रिटीज़ में से रहे हैं. विदेश में टेस्ला मॉडल X के अलावा, इस कपल ने अपने भारतीय गैराज में BMW iX को भी शामिल किया है. बीएमडब्ल्यू के खास EV प्लेटफ़ॉर्म पर बनी iX में कैबिन स्पेस, टेक्नोलॉजी और रिफ़ाइनमेंट पर बहुत ध्यान दिया गया है. इसका मिनिमलिस्ट कैबिन लेआउट और शांत ड्राइविंग अनुभव इसे आम लग्ज़री SUV से अलग बनाता है.

मंदिरा बेदी: वॉल्वो C40 रिचार्ज (EC40)

कीमत: ₹59 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

मंदीरा बेदी ने पहले टाटा नेक्सॉन ईवी खरीदी थी और बाद में वॉल्वो C40 रीचार्ज ले ली. कूपे-स्टाइल वाली इस इलेक्ट्रिक SUV में शानदार स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन के साथ-साथ ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी खूबियां भी हैं. इसका डुअल-मोटर सेटअप 400 बीएचपी से ज़्यादा ताकत बनाता है, जबकि इसका सिंपल कैबिन और सस्टेनेबल कैबिन मटीरियल वॉल्वो के इलेक्ट्रिक-फ़र्स्ट अप्रोच से पूरी तरह मेल खाते हैं.

अनुराग कश्यप, कुब्रा सैत और बोमन ईरानी: महिंद्रा XEV 9e

कीमत: ₹21.90 लाख से शुरू

महिंद्रा की नई-पीढ़ी की इलेक्ट्रिक एसयूवी लाइन-अप को भी सेलिब्रिटी खरीदार मिलने लगे हैं. फिल्ममेकर अनुराग कश्यप, कुब्रा सैत और बोमन ईरानी, ​​सभी आने वाली महिंद्रा XEV 9e से जुड़े हैं. कूपे-स्टाइल वाली यह इलेक्ट्रिक एसयूवी फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और लंबी रेंज की क्षमता पर खास ध्यान देती है, और प्रीमियम EV सेगमेंट में महिंद्रा की अगली बड़ी पहल को दर्शाती है.

फाइनल बात

भारत में सेलिब्रिटीज़ के EV अपनाने के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसमें अब कई तरह के विकल्प मौजूद हैं. कुछ साल पहले, सेलिब्रिटीज़ के गैराज में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कारें इम्पोर्ट की गई लग्ज़री मॉडल तक ही सीमित थीं. आज, इनमें प्रैक्टिकल कॉम्पैक्ट EV और आम इलेक्ट्रिक SUV से लेकर अल्ट्रा-प्रीमियम फ़्लैगशिप सेडान और इलेक्ट्रिक ट्रक तक सब कुछ शामिल है. इससे भी ज़रूरी बात यह है कि यह दिखाता है कि भारतीय EV मार्केट खुद कैसे बदल रहा है. बेहतर चार्जिंग इंफ़्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा ड्राइविंग रेंज और ज़्यादा प्रीमियम विकल्पों की वजह से इलेक्ट्रिक कारें अब कम एक्सपेरिमेंटल और रोज़ाना की ड्राइविंग के लिए कहीं ज़्यादा काम की लगने लगी हैं.