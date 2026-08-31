यामाहा YZF R2 बनाम केटीएम RC 200 बनाम हीरो करिज़्मा XMR: कागज़ों पर तुलना
- यामाहा YZF R2 में कई तरह की टेक्नोलॉजी और फीचर्स हैं
- हीरो करिज़्मा XMR इन तीनों में सबसे सस्ती है
- केटीएम RC 200 में इस सेगमेंट का सबसे बड़ा फ्यूल टैंक है
भारत में ₹2.50 लाख की कीमत वाला रेंज एंट्री-लेवल सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल सेगमेंट के लिए बहुत सही है. इस कीमत पर, खरीदार यामाहा R15 V4, केटीएम RC 200 और हीरो करिज़्मा XMR जैसी मोटरसाइकिलें चुन सकते हैं. हालांकि, यामाहा YZF R2 के आने से यह सेगमेंट और भी कॉम्पिटिटिव हो गया है.
यह भी पढ़ें: यामाहा YZF-R2 भारत में रु.2.30 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
यामाहा की लाइनअप में R2 को R15 V4 से ऊपर रखा गया है और इस तुलना में यह सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाली मोटरसाइकिल लगती है, साथ ही यह सबसे महंगी भी है. आइए इस तुलना को विस्तार से देखें और जानें कि यामाहा R2 अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कहाँ खड़ी है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या यह वैसी ही लोकप्रियता हासिल कर पाएगी जैसी R15 V4 को मिली है.
वैरिएंट और कीमत
|मॉडल
|वैरिएंट
|कीमत (₹)
|यामाहा YZF R2
R2
R2 M
₹2,30,500
₹2,39,500
₹2,53,000
|केटीएम RC 200
|RC 200
|₹2,30,000
|हीरो करिज़्मा XMR
|XMR टॉप
XMR कॉम्बैट एडिशन
₹1,84,000
₹1,86,000
अगर कीमत की बात करें, तो यामाहा R2 M सबसे महंगा ऑप्शन है, जिसकी कीमत ₹2.53 लाख है. वहीं, केटीएम RC 200 और यामाहा R2 की कीमतें लगभग एक जैसी हैं, जिनमें सिर्फ़ ₹500 का फ़र्क है. इस तुलना में हीरो करिज़्मा XMR सबसे सस्ता ऑप्शन है.
इसके अलावा, अगर कीमत आपके लिए सबसे ज़रूरी बात है, तो केटीएम RC 200 एक बेहतर विकल्प हो सकती है. हालांकि, कुल मिलाकर हीरो करिज़्मा XMR को कीमत के मामले में साफ़ फ़ायदा है.
प्रदर्शन
|मॉडल
|यामाहा YZF R2
|केटीएम RC 200
|हीरो करिज़्मा XMR
|इंजन टाइप
|लीक्विड-कूल्ड, DOHC, 4-वॉल्व
|लीक्विड-कूल्ड, DOHC, 4-वॉल्व
|लीक्विड-कूल्ड, DOHC, 4-वॉल्व
|डिस्प्लेसमेंट (cc)
|204
|199.5
|210
|नंबर ऑफ सिलेंडर
|1
|1
|1
|अधिकतम ताकत
|26.1 बीएचपी @ 10,000 आरपीएम
|24.6 बीएचपी @ 10,000 आरपीएम
|25.2 बीएचपी @ 9,250 आरपीएम
|अधिकतम टॉर्क
|19.1 एनएम @ 8,000 आरपीएम
|19.2 एनएम @ 8,000 आरपीएम
|20.4 एनएम @ 7,250 आरपीएम
|गियरबॉक्स
|6-स्पीड, वैट, असिस्ट & स्लिपर क्लच के साथ बाय-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर
|6-स्पीड, वेट मल्टी-प्लेट
|6-स्पीड, वेट, असिस्ट और स्लिपर क्लच
|ब्रेक्स
|F: 282 मिमी डिस्क
R: 220 मिमी डिस्क
|F: 320 मिमी डिस्क
R: 230 मिमी डिस्क
|F: 300 मिमी डिस्क
R: 230 मिमी डिस्क
|सस्पेंशन
|फ्रंट: 37 मिमी यूएसडी फोर्क्स
रियर: 7-स्टेप प्रीलोड एडजेस्टेबल
|फ्रंट: WP एपेक्स 43 मिमी यूएसडी फोर्क
रियर: 10-स्टेप एडजेस्टेबल
|फ्रंट: 37 मिमी यूएसडी फोर्क
रियर: 6-स्टेप प्रीलोड एडजेस्टेबल
|वजन
|149 किग्रा
|160 किग्रा
|163.5 किग्रा
परफॉर्मेंस के मामले में R2 सबसे आगे है क्योंकि यह इस सेगमेंट की सबसे हल्की मोटरसाइकिल है और इसमें परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड फीचर्स जैसे कि असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है. साथ ही, यह 26.1 BHP की पावर के साथ यहाँ मौजूद सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल भी है.
भले ही करिज़्मा XMR का पीक टॉर्क 20.4 Nm है, लेकिन R2 का कर्ब वेट कम होने से उसे वज़न के मामले में काफी फ़ायदा मिलता है.
फीचर्स की बात करें तो, यामाहा R2 में कई फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ 5-इंच का TFT डिस्प्ले और यामाहा के ऑफिशियल Y-Connect ऐप के साथ कम्पैटिबिलिटी मिलती है.
R2 में तीन राइडिंग मोड भी मिलते हैं जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स और ट्रैक्शन कंट्रोल को बदलते हैं: स्ट्रीट, स्पोर्ट और रेन. स्ट्रीट मोड में बैलेंस्ड थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलता है, जबकि स्पोर्ट मोड में, जैसा कि नाम से पता चलता है, ज़्यादा तेज़ थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलता है. रेन मोड सबसे स्मूद थ्रॉटल रिस्पॉन्स देता है और व्हीलस्पिन को रोकने के लिए पावर डिलीवरी को सीमित करता है.
डायमेंशन
|मॉडल
|यामाहा YZF R2
|केटीएम RC 200
|हीरो करिज़्मा XMR
|व्हीलबेस
|1,340 मिमी
|1,341 मिमी
|1,351 मिमी
|सीट हाइट
|810 मिमी
|835 मिमी
|810 मिमी
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|170 मिमी
|156 मिमी
|160 मिमी
|फ्यूल टैंक क्षमता
|12 लीटर
|13.7 लीटर्स
|11 लीटर्स
डाइमेंशन से पता चलता है कि हीरो करिज़्मा XMR का व्हीलबेस सबसे लंबा है, जिससे तेज़ रफ़्तार पर बेहतर स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए. वहीं, KTM RC 200 की सीट की ऊंचाई इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा, यानी 835 मिमी है.
यामाहा R2 में राइडिंग की पोज़िशन अग्रेसिव है, जबकि इसकी 810 मिमी सीट की ऊंचाई और 170 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. इस तुलना में केटीएम RC 200 का फ़्यूल टैंक सबसे बड़ा है, जिसकी क्षमता 13.7 लीटर है.
यामाहा R2 के R2 M वर्शन की कीमत रु.2.53 लाख तक जाती है, लेकिन यामाहा इसमें प्रीमियम मटीरियल, बेहतरीन फ़ीचर्स और परफ़ॉर्मेंस पर केंद्रित इक्विपमेंट देती है.
परफ़ॉर्मेंस, हल्के वज़न की बनावट, टेक्नोलॉजी और फ़ीचर्स के कॉम्बिनेशन के साथ, यामाहा R2 इस सेगमेंट में अपनी मज़बूत दावेदारी पेश करती है.
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