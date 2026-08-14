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2026 बजाज पल्सर 125 में मिलेंगे बड़े फ़ीचर बदलाव

सोशल मीडिया पर सामने आईं तस्वीरों से पता चलता है कि 2026 बजाज पल्सर 125 में कई नए फ़ीचर अपडेट्स मिलेंगे.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 14, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • बड़े फीचर अपडेट मिलेंगे
  • नए एग्जॉस्ट से लैस किया जाएगा
  • मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा

आने वाली 2026 बजाज पल्सर 125 की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आ रही हैं, जिनसे पता चलता है कि इस अपडेटेड मॉडल से क्या उम्मीद की जा सकती है. इसके लॉन्च की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इसकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है. हालांकि इसके डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन मोटरसाइकिल में कुछ ज़रूरी फ़ीचर अपडेट किए गए हैं, जिनका लंबे समय से इंतज़ार था.

 

यह भी पढ़ें: लॉन्च से पहले नई बजाज पल्सर 150 दिखी

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डिज़ाइन के मामले में, मोटरसाइकिल में ज़्यादातर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही फ्रंट काउल, LED हेडलाइट और दोनों तरफ़ लगे इंडिकेटर दिए गए हैं. इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी पहले की तरह ही मिलेगा. हालाँकि, अब इसके हैंडलबार पर एक नया हज़ार्ड लाइट स्विच दिया गया है, जो दाईं ओर के स्विचगियर के ऊपर लगा है.

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साइड से देखने पर सबसे बड़ा बदलाव रियर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप को बदलना है. अब इसमें लाल रंग का मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा. इसके साथ ही नया साइलेंसर भी है, जो सिल्वर रंग का है और बाइक को ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है. साथ ही, इसमें पहले जैसा ही स्प्लिट-सीट सेटअप भी बरकरार रहेगा.

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उम्मीद है कि नए सस्पेंशन सेटअप से मोटरसाइकिल की राइड क्वालिटी बदल जाएगी. इसके अलावा, पीछे का डिज़ाइन वैसा ही रहेगा. एग्ज़ॉस्ट में किए गए बदलाव से यह भी संकेत मिलता है कि इंजन में कुछ सुधार किए जा सकते हैं. मौजूदा मॉडल से अलग दिखाने के लिए मोटरसाइकिल में नए ग्राफ़िक्स भी दिए जाएंगे.

 

ढेर सारे फ़ीचर बदलाव

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2026 बजाज पल्सर 125 में कई नए फ़ीचर्स मिलेंगे, जैसे कि नया 5-इंच TFT कंसोल, चार राइड मोड (स्पोर्ट, टूर, रोड और रेन) और आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम. इसमें टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी होगा, जो हेडलाइट काउल के अंदर थोड़ा छिपा हुआ होगा. मोटरसाइकिल में आगे डिस्क ब्रेक मिलेगा, जबकि पीछे ड्रम ब्रेक ही रहेगा.

 

फिलहाल, बजाज पल्सर 125 में 124.38cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. इस फोर-स्ट्रोक, टू-वॉल्व इंजन में ट्विन-स्पार्क टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कंबशन और फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाती है. यह इंजन 8,500 rpm पर 11.8 PS (लगभग 11.6 BHP) की ताकत और 6,500 rpm पर 10.8 Nm का टॉर्क पैदा करता है. साथ ही, इसमें आसानी से स्टार्ट होने और गियर बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम और वेट मल्टी-प्लेट क्लच भी दिया गया है.

 

सूत्र

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