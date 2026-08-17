E3 इलेक्ट्रिक.Ai ने बेंगलुरु में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 17, 2026
हाइलाइट्स
- पहला एक्सपीरियंस सेंटर: E3 Electric.Ai ने बेंगलुरु के कोरमंगला में अपनी पहली 2,500 वर्ग फुट की सुविधा खोली है, जहाँ C1, C1x और C2 Trion मॉडल दिखाए गए हैं
- कंपनी की योजना बेंगलुरु में लगभग छह डीलरशिप खोलने की है
- इसका लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान 90 से ज़्यादा भारतीय बाज़ारों में 100 डीलरशिप का नेटवर्क बनाना है
बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप E3 इलेक्ट्रिक Ai ने बेंगलुरु के कोरमंगला में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है, जिससे भारत में इसके रिटेल विस्तार की शुरुआत हुई है. 15 अगस्त को खुले इस 2,500 स्क्वेयर फ़ीट के सेंटर में बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सुविधाएँ एक ही जगह पर उपलब्ध हैं.
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इस नए सेंटर में E3 इलेक्ट्रिक की 'ट्रायन' (Trion) इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज के तीनों मॉडल — C1, C1x और C2 — दिखाए जाएंगे. कंपनी का कहना है कि इस सेंटर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ग्राहक इसकी टेक्नोलॉजी को करीब से देख सकें, जिसमें E3 कमांडसेंटर, इंटेलिजेंट IoT कोर और क्लाउड इंटेलिजेंस, AI हेल्थस्कैन और ट्रिपसेंस इंटेलिजेंट कॉकपिट शामिल हैं.
इस एक्सपीरियंस सेंटर में एक कैफ़े और फ़ैमिली ज़ोन के साथ-साथ बच्चों के लिए भी कई गतिविधियाँ हैं. E3 इलेक्ट्रिक, Kazam EV Tech के साथ मिलकर इस सेंटर में Type 7 DC फ़ास्ट-चार्जिंग की सुविधाएँ जोड़ने की योजना बना रही है.
कोरामंगला आउटलेट कंपनी की बड़ी डीलरशिप रणनीति के लिए एक मॉडल का काम करेगा. E3 इलेक्ट्रिक आने वाले महीनों में बेंगलुरु में लगभग छह डीलरशिप खोलने की योजना बना रही है, जिसके बाद मैसूर और दक्षिण भारत के अन्य बाज़ारों में विस्तार किया जाएगा.
कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में 90 से ज़्यादा मार्केट में 100 डीलरशिप खोलने का बड़ा लक्ष्य रखा है. यह विस्तार मुख्य रूप से डीलर पार्टनर के ज़रिए किया जाएगा, जिसमें E3 इलेक्ट्रिक अपने पहले एक्सपीरियंस सेंटर को कस्टमर एक्सपीरियंस और ओनरशिप इकोसिस्टम के लिए बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करेगी.
E3 इलेक्ट्रिक.Ai अभी मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर आधारित AI-इनेबल्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ध्यान दे रही है. इसकी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स और बैटरी इंटेलिजेंस अहम हिस्से हैं.
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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