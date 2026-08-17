E3 इलेक्ट्रिक.Ai ने बेंगलुरु में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

E3 इलेक्ट्रिक.Ai ने बेंगलुरु में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला

इस नई सुविधा के तहत ट्रियन इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज, बिक्री, सर्विस और चार्जिंग की सुविधाएँ एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 17, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पहला एक्सपीरियंस सेंटर: E3 Electric.Ai ने बेंगलुरु के कोरमंगला में अपनी पहली 2,500 वर्ग फुट की सुविधा खोली है, जहाँ C1, C1x और C2 Trion मॉडल दिखाए गए हैं
  • कंपनी की योजना बेंगलुरु में लगभग छह डीलरशिप खोलने की है
  • इसका लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान 90 से ज़्यादा भारतीय बाज़ारों में 100 डीलरशिप का नेटवर्क बनाना है

बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप E3 इलेक्ट्रिक Ai ने बेंगलुरु के कोरमंगला में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है, जिससे भारत में इसके रिटेल विस्तार की शुरुआत हुई है. 15 अगस्त को खुले इस 2,500 स्क्वेयर फ़ीट के सेंटर में बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सुविधाएँ एक ही जगह पर उपलब्ध हैं.

 

यह भी पढ़ें: स्कूटर चलाते समय रास्ते में आने वाले गढ्ढों की जानकारी देगा एथर, कंपनी ने पेश किया कमाल का फीचर

E3 Electric EC 3

इस नए सेंटर में E3 इलेक्ट्रिक की 'ट्रायन' (Trion) इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज के तीनों मॉडल — C1, C1x और C2 — दिखाए जाएंगे. कंपनी का कहना है कि इस सेंटर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ग्राहक इसकी टेक्नोलॉजी को करीब से देख सकें, जिसमें E3 कमांडसेंटर, इंटेलिजेंट IoT कोर और क्लाउड इंटेलिजेंस, AI हेल्थस्कैन और ट्रिपसेंस इंटेलिजेंट कॉकपिट शामिल हैं.

 

इस एक्सपीरियंस सेंटर में एक कैफ़े और फ़ैमिली ज़ोन के साथ-साथ बच्चों के लिए भी कई गतिविधियाँ हैं. E3 इलेक्ट्रिक, Kazam EV Tech के साथ मिलकर इस सेंटर में Type 7 DC फ़ास्ट-चार्जिंग की सुविधाएँ जोड़ने की योजना बना रही है.

E3 Electric EC 5

कोरामंगला आउटलेट कंपनी की बड़ी डीलरशिप रणनीति के लिए एक मॉडल का काम करेगा. E3 इलेक्ट्रिक आने वाले महीनों में बेंगलुरु में लगभग छह डीलरशिप खोलने की योजना बना रही है, जिसके बाद मैसूर और दक्षिण भारत के अन्य बाज़ारों में विस्तार किया जाएगा.

 

कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में 90 से ज़्यादा मार्केट में 100 डीलरशिप खोलने का बड़ा लक्ष्य रखा है. यह विस्तार मुख्य रूप से डीलर पार्टनर के ज़रिए किया जाएगा, जिसमें E3 इलेक्ट्रिक अपने पहले एक्सपीरियंस सेंटर को कस्टमर एक्सपीरियंस और ओनरशिप इकोसिस्टम के लिए बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करेगी.

E3 Electric EC 4

E3 इलेक्ट्रिक.Ai अभी मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर आधारित AI-इनेबल्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ध्यान दे रही है. इसकी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स और बैटरी इंटेलिजेंस अहम हिस्से हैं.

# E3 Electric.AI# E3 Trion# E3 Trion C1# E3 Trion C1x# E3 Trion electric scooter# Electric Two-wheelers# two -wheeler# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एम्पीयर ने मैग्नस G मैक्स को और ज़्यादा फ़ीचर्स के साथ अपडेट किया है, जिसमें नया 5-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और भी बहुत कुछ शामिल है.
    अपडेटेड एम्पियर मैग्नस G मैक्स रु.1.10 लाख में हुई लॉन्च
  • टीवीएस ने अपनी लोकप्रिय शहरी ईवी की कीमत बढ़ाई.
    ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत अब रु.4,000 तक बढ़ीं
  • ओला इलेक्ट्रिक ने डीलर-आधारित रिटेल मॉडल की ओर रणनीतिक बदलाव की घोषणा की है, साथ ही अपने कंपनी के स्वामित्व वाले आउटलेट्स को ब्रांड अनुभव केंद्रों के तौर पर बनाए रखा है.
    ओला इलेक्ट्रिक ने कंपनी के अपने स्टोर चलाने के पांच साल बाद डीलर-आधारित रिटेल मॉडल अपनाया
  • तीन वेरिएंट में उपलब्ध इस स्कूटर की सबसे खास बात इसका AI-बेस्ड सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है, जो स्कूटर की हेल्थ पर नज़र रखने का वादा करता है.
    E3 Trion इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में रु.1 लाख में हुआ लॉन्च
  • रॉयल एनफील्ड की आने वाली हिमालयन 750 को UK में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. यह बाइक लगभग प्रोडक्शन-रेडी हालत में दिखी है और उम्मीद है कि इसे EICMA 2026 में पेश किया जाएगा.
    ग्लोबल डेब्यू से पहले प्रोडक्शन-रेडी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 टेस्टिंग के दौरान दिखी
  • एम्पीयर ने मैग्नस G मैक्स को और ज़्यादा फ़ीचर्स के साथ अपडेट किया है, जिसमें नया 5-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और भी बहुत कुछ शामिल है.
    अपडेटेड एम्पियर मैग्नस G मैक्स रु.1.10 लाख में हुई लॉन्च
  • टीवीएस ने अपनी लोकप्रिय शहरी ईवी की कीमत बढ़ाई.
    ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत अब रु.4,000 तक बढ़ीं
  • ओला इलेक्ट्रिक ने डीलर-आधारित रिटेल मॉडल की ओर रणनीतिक बदलाव की घोषणा की है, साथ ही अपने कंपनी के स्वामित्व वाले आउटलेट्स को ब्रांड अनुभव केंद्रों के तौर पर बनाए रखा है.
    ओला इलेक्ट्रिक ने कंपनी के अपने स्टोर चलाने के पांच साल बाद डीलर-आधारित रिटेल मॉडल अपनाया
  • तीन वेरिएंट में उपलब्ध इस स्कूटर की सबसे खास बात इसका AI-बेस्ड सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है, जो स्कूटर की हेल्थ पर नज़र रखने का वादा करता है.
    E3 Trion इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में रु.1 लाख में हुआ लॉन्च
  • रॉयल एनफील्ड की आने वाली हिमालयन 750 को UK में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. यह बाइक लगभग प्रोडक्शन-रेडी हालत में दिखी है और उम्मीद है कि इसे EICMA 2026 में पेश किया जाएगा.
    ग्लोबल डेब्यू से पहले प्रोडक्शन-रेडी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 टेस्टिंग के दौरान दिखी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • E3 इलेक्ट्रिक.Ai ने बेंगलुरु में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला