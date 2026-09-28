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टाटा एरिस बनाम मारुति सुज़ुकी डिज़ायर: इंजन, फीचर्स और कीमतों की तुलना

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 28, 2026, 04:47 PM
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टाटा एरिस बनाम मारुति सुज़ुकी डिज़ायर: इंजन, फीचर्स और कीमतों की तुलना
हाइलाइट्स
  • पेट्रोल वर्जन में एरिस की शुरुआती कीमत डिज़ायर से ₹1.01 लाख कम है
  • टाटा, डिज़ायर के मुकाबले ज़्यादा ताकत और बड़ा 419-लीटर का बूट स्पेस देती है
  • वेंटिलेटेड सीट्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और डैशकैम एरिस के कुछ खास फीचर्स हैं

टाटा मोटर्स ने अपनी सब-4-मीटर सेडान को नया डिज़ाइन, ज़्यादा इक्विपमेंट और ज़्यादा फ़ीचर्स के साथ टिगोर के सक्सेसर के तौर पर एरिस को लॉन्च किया है. इसका मुक़ाबला मारुति सुजुकी डिज़ायर जैसे पहले से मौजूद राइवल्स से है, तो आइए देखते हैं कि कागज़ पर दोनों कैसे एक-दूसरे को टक्कर देती हैं.

टाटा एरिस बनाम मारुति डिजायर: खासियतें

आकारटाटा एरिसमारुति सुजुकी डिज़ायर
लंबाई3,995 मिमी3,995 मिमी
चौड़ाई1,684 मिमी1,735 मिमी
ऊंचाई1,532 मिमी1,525 मिमी
व्हीलबेस2,450 मिमी2,450 मिमी
ग्राउंड क्लीयरेंस170 मिमी163 मिमी
बूट स्पेस419 लीटर (पेट्रोल)382 लीटर (पेट्रोलl)
व्हील साइज़15-इंच15-इंच

दोनों सेडान में नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलते हैं और इनमें मैनुअल और AMT, दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं. पेट्रोल और CNG, दोनों ही वर्ज़न में एरिस ज़्यादा ताकत बनाती है, हालांकि CNG टॉर्क के मामले में डिज़ायर को थोड़ा फ़ायदा मिलता है.

Aeris vs Dzire 2

हालांकि, सबसे बड़ा फ़र्क CNG पैकेजिंग का है. एरिस में टाटा का ट्विन-सिलेंडर सेटअप मिलता है जिसकी कुल वॉटर कैपेसिटी 70 लीटर है, जबकि डिज़ायर में 55 लीटर का एक ही टैंक है.

टाटा एरिस बनाम मारुति डिजायर: आयाम

मुख्य फीचर्सटाटा एरिसमारुति सुजुकी डिज़ायर
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम10.25इं च9-inch
ड्राइवर डिस्प्ले5-इंच डिजिटलएनलॉग डायल MID के साथ
सनरूफनहींइलेक्ट्रिक सनरूफ
वायरलेस Apple CarPlay और Android Autoहांहां
वेंटिलेटेड फ्रंट सीटहांनहीं
सीट अफहोल्स्ट्रीलैदरेटफैब्रिक
वायरलेस फोन चार्जरहांहां
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोलहांहां
रियर एसी वेंट्सहांहां
360-डिग्री कैमराहांहां
6 एयरबैग्स स्टैंडर्डहांहां
ब्लाइंड व्यू मॉनिटरहांकोई,एक्सेसीरी नहीं
डैशकैम रिकॉर्डरहांकोई,एक्सेसीरी नहीं

यह शायद टाटा एरिस का सबसे शानदार हिस्सा है. इसकी 10.25-इंच की टचस्क्रीन डिज़ायर की 9-इंच की स्क्रीन से बड़ी है, साथ ही टाटा में एनालॉग डायल और MID के बजाय 5-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है.

Tata Aeris 28

एरिस में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और डैशकैम रिकॉर्डर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो डिज़ायर में नहीं दिए जाते हैं. हालांकि, मारुति में इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, जो एरिस में नहीं है.

Maruti Suzuki Dzire 12

दोनों कारों में वायरलेस स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, 360-डिग्री कैमरा और छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं.


टाटा एरिस बनाम मारुति डिजायर: कीमत

कीमतटाटा एरिसमारुति सुजुकी डिज़ायर
पेट्रोलरु. 5.29 लाख -रु. 8.74 लाखरु. 6.30 लाख - रु. 9.41 लाख
सीएनजीरु. 6.29 लाख - रु. 9.74 लाखरु. 8.18 लाख - रु. 9.54 लाख

एरिस की शुरुआती कीमत पेट्रोल और CNG, दोनों ही वर्ज़न में कम है. इसकी पेट्रोल रेंज ₹5.29 लाख से शुरू होती है, जो डिज़ायर की ₹6.30 लाख की शुरुआती कीमत से ₹1.01 लाख कम है. पेट्रोल के लिए टाटा की अधिकतम कीमत भी कम है, हालांकि सबसे महंगे मॉडल की CNG रेंज थोड़ी ज़्यादा है. हालांकि, ध्यान दें कि एरिस अभी अपनी शुरुआती कीमत वाले दौर में है और कुछ महीनों में इसकी कीमतों में बदलाव हो सकता है.

अगर कागज़ पर देखें तो एरिस में बेहतर इक्विपमेंट लिस्ट, 1.2-लीटर इंजन से ज़्यादा ताकत और बड़ा पेट्रोल बूट मिलता है, जबकि डिज़ायर ज़्यादा चौड़ी है और इसमें सनरूफ भी मिलता है. इसके अलावा, दोनों कारों में कई चीज़ें एक जैसी हैं, जैसे कि 4-मीटर से कम लंबाई, 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 5-स्पीड मैनुअल व AMT ट्रांसमिशन.

# Cars# Auto Industry# Bikes

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