टाटा एरिस बनाम मारुति सुज़ुकी डिज़ायर: इंजन, फीचर्स और कीमतों की तुलना

टाटा मोटर्स ने अपनी सब-4-मीटर सेडान को नया डिज़ाइन, ज़्यादा इक्विपमेंट और ज़्यादा फ़ीचर्स के साथ टिगोर के सक्सेसर के तौर पर एरिस को लॉन्च किया है. इसका मुक़ाबला मारुति सुजुकी डिज़ायर जैसे पहले से मौजूद राइवल्स से है, तो आइए देखते हैं कि कागज़ पर दोनों कैसे एक-दूसरे को टक्कर देती हैं.

टाटा एरिस बनाम मारुति डिजायर: खासियतें

आकार टाटा एरिस मारुति सुजुकी डिज़ायर लंबाई 3,995 मिमी 3,995 मिमी चौड़ाई 1,684 मिमी 1,735 मिमी ऊंचाई 1,532 मिमी 1,525 मिमी व्हीलबेस 2,450 मिमी 2,450 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी 163 मिमी बूट स्पेस 419 लीटर (पेट्रोल) 382 लीटर (पेट्रोलl) व्हील साइज़ 15-इंच 15-इंच

दोनों सेडान में नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलते हैं और इनमें मैनुअल और AMT, दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं. पेट्रोल और CNG, दोनों ही वर्ज़न में एरिस ज़्यादा ताकत बनाती है, हालांकि CNG टॉर्क के मामले में डिज़ायर को थोड़ा फ़ायदा मिलता है.

हालांकि, सबसे बड़ा फ़र्क CNG पैकेजिंग का है. एरिस में टाटा का ट्विन-सिलेंडर सेटअप मिलता है जिसकी कुल वॉटर कैपेसिटी 70 लीटर है, जबकि डिज़ायर में 55 लीटर का एक ही टैंक है.

टाटा एरिस बनाम मारुति डिजायर: आयाम

मुख्य फीचर्स टाटा एरिस मारुति सुजुकी डिज़ायर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25इं च 9-inch ड्राइवर डिस्प्ले 5-इंच डिजिटल एनलॉग डायल MID के साथ सनरूफ नहीं इलेक्ट्रिक सनरूफ वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto हां हां वेंटिलेटेड फ्रंट सीट हां नहीं सीट अफहोल्स्ट्री लैदरेट फैब्रिक वायरलेस फोन चार्जर हां हां ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हां हां रियर एसी वेंट्स हां हां 360-डिग्री कैमरा हां हां 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हां हां ब्लाइंड व्यू मॉनिटर हां कोई,एक्सेसीरी नहीं डैशकैम रिकॉर्डर हां कोई,एक्सेसीरी नहीं

यह शायद टाटा एरिस का सबसे शानदार हिस्सा है. इसकी 10.25-इंच की टचस्क्रीन डिज़ायर की 9-इंच की स्क्रीन से बड़ी है, साथ ही टाटा में एनालॉग डायल और MID के बजाय 5-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है.

एरिस में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और डैशकैम रिकॉर्डर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो डिज़ायर में नहीं दिए जाते हैं. हालांकि, मारुति में इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, जो एरिस में नहीं है.

दोनों कारों में वायरलेस स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, 360-डिग्री कैमरा और छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं.



टाटा एरिस बनाम मारुति डिजायर: कीमत

कीमत टाटा एरिस मारुति सुजुकी डिज़ायर पेट्रोल रु. 5.29 लाख -रु. 8.74 लाख रु. 6.30 लाख - रु. 9.41 लाख सीएनजी रु. 6.29 लाख - रु. 9.74 लाख रु. 8.18 लाख - रु. 9.54 लाख

एरिस की शुरुआती कीमत पेट्रोल और CNG, दोनों ही वर्ज़न में कम है. इसकी पेट्रोल रेंज ₹5.29 लाख से शुरू होती है, जो डिज़ायर की ₹6.30 लाख की शुरुआती कीमत से ₹1.01 लाख कम है. पेट्रोल के लिए टाटा की अधिकतम कीमत भी कम है, हालांकि सबसे महंगे मॉडल की CNG रेंज थोड़ी ज़्यादा है. हालांकि, ध्यान दें कि एरिस अभी अपनी शुरुआती कीमत वाले दौर में है और कुछ महीनों में इसकी कीमतों में बदलाव हो सकता है.

अगर कागज़ पर देखें तो एरिस में बेहतर इक्विपमेंट लिस्ट, 1.2-लीटर इंजन से ज़्यादा ताकत और बड़ा पेट्रोल बूट मिलता है, जबकि डिज़ायर ज़्यादा चौड़ी है और इसमें सनरूफ भी मिलता है. इसके अलावा, दोनों कारों में कई चीज़ें एक जैसी हैं, जैसे कि 4-मीटर से कम लंबाई, 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 5-स्पीड मैनुअल व AMT ट्रांसमिशन.