टीवीएस आईक्यूब मिलियन आर एडिशन 145km की रेंज और ज़्यादा स्टोरेज के साथ हुआ लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 25, 2026
हाइलाइट्स
- 3.5 kWh बैटरी पैक से 145 km की IDC रेंज
- 35.5-लीटर स्टोरेज और सामने एक नया यूटिलिटी कम्पार्टमेंट
- ₹1.40 लाख की कीमत और खास MillionR एडिशन स्टाइलिंग
टीवीएस मोटर कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनने वाले दस लाख से ज़्यादा परिवारों के माइलस्टोन का जश्न मनाने के लिए नया आईक्यूब MillionR एडिशन लॉन्च किया है. टीवीएस आईक्यूब के 3.5 kWh वैरिएंट पर आधारित इस स्पेशल एडिशन की कीमत ₹1,40,138 (एक्स-शोरूम, कर्नाटक) है.
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MillionR एडिशन में 'नॉर्दर्न लाइट्स' से प्रेरित खास 'ऑरोरा ग्रीन' डुअल-टोन कलर, प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री और खास 'MillionR' बैजिंग मिलती है. इस स्पेशल एडिशन में iQube में कुछ काम के अपग्रेड भी किए गए हैं.
इसमें एक खास नई चीज़ सामने की तरफ़ सामान रखने की जगह (फ्रंट यूटिलिटी स्टोरेज कम्पार्टमेंट) है, जिससे स्कूटर की कुल स्टोरेज क्षमता 32 लीटर से बढ़कर 35.5 लीटर हो गई है. ज़्यादा सुविधा के लिए इसमें एक इंटीग्रेटेड टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.
MillionR एडिशन में 3.5 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो IDC के अनुसार 145 km की रेंज देता है. इस स्कूटर में 118 से ज़्यादा कनेक्टेड टेक्नोलॉजी फ़ीचर्स भी दिए गए हैं, जो iQube रेंज में टीवीएस के कनेक्टेड फ़ंक्शनैलिटी पर फ़ोकस को जारी रखते हैं.
MillionR एडिशन को आईक्यूब के एक खास वर्जन के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें दिखने में बदलाव के साथ-साथ रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त फीचर्स भी दिये गए हैं. इस नए एडिशन के ज़रिए टीवीएस भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में आईक्यूब की बढ़ती मौजूदगी को और मज़बूत करना चाहती है.
लोकप्रिय टीवीएस मॉडल्स
- टीवीएस रोनिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.29 - 1.62 लाख
- टीवीएस एक्सएल 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 44,550 - 60,450
- टीवीएस अपाचे आरआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.62 - 2.78 लाख
- टीवीएस रेडोंएक्स-शोरूम कीमत₹ 56,850 - 78,200
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 11,314 - 1.26 लाख
- टीवीएस एंटोर्क 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 83,350 - 1.02 लाख
- टीवीएस रेडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 83,410 - 99,620
- टीवीएस जुपिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 73,975 - 88,850
- टीवीएस स्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 56,950 - 58,950
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 160 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.14 - 1.39 लाख
- टीवीएस स्टार सिटी प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 72,500 - 75,200
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 180एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.26 लाख
- टीवीएस जुपिटर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 81,100 - 89,935
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 70,850 - 76,850
- टीवीएस आईक्यूबएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 - 1.75 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.37 - 1.48 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.25 - 2.9 लाख
- टीवीएस अपाचे आरटीएक्स 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.99 - 2.34 लाख
- टीवीएस एनटॉर्क 150एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.11 - 1.2 लाख
- टीवीएस ऑर्बिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 95,250 - 1.18 लाख
- टीवीएस एक्स इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.64 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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