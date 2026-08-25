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टीवीएस आईक्यूब मिलियन आर एडिशन 145km की रेंज और ज़्यादा स्टोरेज के साथ हुआ लॉन्च

दस लाख से ज़्यादा iQube ग्राहकों का जश्न मनाते हुए, नए MillionR एडिशन में एक खास रंग, ज़्यादा प्रैक्टिकैलिटी और कनेक्टेड फ़ीचर्स दिए गए हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 25, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 3.5 kWh बैटरी पैक से 145 km की IDC रेंज
  • 35.5-लीटर स्टोरेज और सामने एक नया यूटिलिटी कम्पार्टमेंट
  • ₹1.40 लाख की कीमत और खास MillionR एडिशन स्टाइलिंग

टीवीएस मोटर कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनने वाले दस लाख से ज़्यादा परिवारों के माइलस्टोन का जश्न मनाने के लिए नया आईक्यूब MillionR एडिशन लॉन्च किया है. टीवीएस आईक्यूब के 3.5 kWh वैरिएंट पर आधारित इस स्पेशल एडिशन की कीमत ₹1,40,138 (एक्स-शोरूम, कर्नाटक) है.

 

यह भी पढ़ें: सिंपल वेव का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 सितंबर को होगा लॉन्च

 

MillionR एडिशन में 'नॉर्दर्न लाइट्स' से प्रेरित खास 'ऑरोरा ग्रीन' डुअल-टोन कलर, प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री और खास 'MillionR' बैजिंग मिलती है. इस स्पेशल एडिशन में iQube में कुछ काम के अपग्रेड भी किए गए हैं.

 

इसमें एक खास नई चीज़ सामने की तरफ़ सामान रखने की जगह (फ्रंट यूटिलिटी स्टोरेज कम्पार्टमेंट) है, जिससे स्कूटर की कुल स्टोरेज क्षमता 32 लीटर से बढ़कर 35.5 लीटर हो गई है. ज़्यादा सुविधा के लिए इसमें एक इंटीग्रेटेड टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.

 

MillionR एडिशन में 3.5 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो IDC के अनुसार 145 km की रेंज देता है. इस स्कूटर में 118 से ज़्यादा कनेक्टेड टेक्नोलॉजी फ़ीचर्स भी दिए गए हैं, जो iQube रेंज में टीवीएस के कनेक्टेड फ़ंक्शनैलिटी पर फ़ोकस को जारी रखते हैं.

 

MillionR एडिशन को आईक्यूब के एक खास वर्जन के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें दिखने में बदलाव के साथ-साथ रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त फीचर्स भी दिये गए हैं. इस नए एडिशन के ज़रिए टीवीएस भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में आईक्यूब की बढ़ती मौजूदगी को और मज़बूत करना चाहती है.

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