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2026 अपाचे RTR 160 4V के सबसे महंगे वेरिएंट को क्या खास बदलाव मिले?

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 22, 2026, 03:14 PM
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2026 अपाचे RTR 160 4V के सबसे महंगे वेरिएंट को क्या खास बदलाव मिले?
हाइलाइट्स
  • गूगल मैप्स मिररिंग के साथ नया 5-इंच TFT डिस्प्ले
  • पैनिक ब्रेक अलर्ट और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
  • सबसे महंगे वैरिएंट की कीमत लगभग ₹1.41 लाख

टीवीएस अपाचे RTR 160 4V को 160 cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में, जिसमें कई फ़ीचर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए लगातार अपडेट किया जाता रहा है. 2026 के लिए, टीवीएस ने मोटरसाइकिल के मैकेनिकल पैकेज में बड़े बदलाव करने के बजाय, इसके सबसे महंगे वैरिएंट में टेक्नोलॉजी और सुविधा वाले फ़ीचर्स जोड़ने पर ध्यान दिया है.

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TVS Apache RTR 164 V 2026 carandbike 5 1

गूगल मैप्स मिररिंग के साथ 5-इंच TFT डिस्प्ले

सबसे महंगी अपाचे RTR 160 4V में सबसे बड़ा अपडेट नया 5-इंच का TFT डिस्प्ले है. बड़ी फुल-कलर स्क्रीन एक ज़्यादा मॉडर्न इंटरफ़ेस देती है और राइडिंग से जुड़ी ज़रूरी जानकारी को पढ़ना आसान बनाती है. इसके अलावा, डिस्प्ले गूगल मैप्स मिररिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे नेविगेशन की जानकारी सीधे मोटरसाइकिल की स्क्रीन पर दिखाई जा सकती है. यह उन राइडर्स के लिए खास तौर पर फ़ायदेमंद है जो नेविगेशन के लिए अपने स्मार्टफ़ोन पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वे आसानी से टर्न-बाय-टर्न डायरेक्शन को फ़ॉलो कर सकते हैं.

TVS Apache RTR 164 V 2026 carandbike 1

पैनिक ब्रेक अलर्ट

अपाचे RTR 160 4V में 'पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम' भी दिया गया है. जैसा कि नाम से पता चलता है, इसे तब पीछे चल रहे वाहनों और राइडर्स को अलर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब मोटरसाइकिल पर अचानक ज़ोर से ब्रेक लगाया जाता है. यह फ़ीचर अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे की विज़िबिलिटी को बेहतर बनाता है और पीछे आ रहे ट्रैफ़िक को एक अतिरिक्त संकेत देता है कि मोटरसाइकिल तेज़ी से धीमी हो रही है. हालाँकि ब्रेकिंग हार्डवेयर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यह मोटरसाइकिल में एक्टिव सेफ़्टी की एक अतिरिक्त सुविधा जोड़ता है.

TVS Apache RTR 164 V 2026 carandbike 2

टाइप-C चार्जिंग पोर्ट

एक और सुविधाजनक फ़ीचर है टाइप-C चार्जिंग पोर्ट. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्मार्टफ़ोन की भूमिका – खासकर नेविगेशन, म्यूज़िक और बातचीत के लिए – काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए इसमें इनबिल्ट चार्जिंग का विकल्प होना बहुत फ़ायदेमंद है. USB-A टाइप चार्जिंग पोर्ट की तुलना में, आजकल बाज़ार में मौजूद स्मार्टफ़ोन में टाइप-C इंटरफ़ेस ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया है.

TVS Apache RTR 164 V 2026 carandbike 5

कीमतें

सबसे महंगी 2026 अपाचे RTR 160 4V की कीमत लगभग ₹1.41 लाख है. इसके ज़्यादा फ़ीचर्स वाले वर्जन में नई TFT डिस्प्ले और कनेक्टेड फ़ंक्शंस जैसी अतिरिक्त टेक्नोलॉजी और सुविधाएँ मिलती हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है. 160 cc सेगमेंट में प्रीमियम बाइक चाहने वाले खरीदारों के लिए, ये बदलाव अपाचे RTR 160 4V को ज़्यादा मॉडर्न फ़ीचर्स देते हैं, साथ ही इसकी स्पोर्टी पहचान भी बनाए रखते हैं.

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निर्णय

2026 के बदलावों को इस तरह समझा जा सकता है कि इसमें मोटरसाइकिल के मूल स्वभाव को बदलने के बजाय, राइडर और मोटरसाइकिल के बीच के तालमेल को बेहतर बनाया गया है. गूगल मैप्स मिररिंग वाली 5-इंच की TFT डिस्प्ले कॉकपिट को प्रीमियम एहसास देती है, जबकि पैनिक ब्रेक अलर्ट और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट इसकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं.

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