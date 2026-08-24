बजाज की एडवेंचर मोटरसाइकिल फिर से टैस्टिंग के दौरान दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 24, 2026
हाइलाइट्स
- इसमें 250 cc से कम क्षमता वाला इंजन होने की उम्मीद है
- इस साल के आखिर में इसे ग्लोबल स्तर पर पेश किए जाने की संभावना है
- तस्वीरों में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक भी दिखे
बजाज आने वाले महीनों में एक बिल्कुल नए मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रखने की तैयारी में है. भारतीय सड़कों पर कई बार एक नई डुअल-स्पोर्ट स्टाइल वाली मोटरसाइकिल का टेस्ट म्यूल (टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला मॉडल) देखा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया मॉडल 250 cc सेगमेंट में आ सकता है और इसका मुकाबला केटीएम एडवेंचर 250 और हीरो एक्सपल्स जैसी मोटरसाइकिलों से हो सकता है.
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डिज़ाइन की बात करें तो, नई मोटरसाइकिल अपने ऊंचे एग्ज़ॉस्ट, ऊंची और लगभग सपाट सीट और ऊंचे फ्रंट फेंडर की वजह से आम ADV के बजाय एक डुअल-स्पोर्ट बाइक जैसी दिखती है. इसके सस्पेंशन भी लॉन्ग-ट्रैवल वाले लग रहे थे, और स्पोक व्हील्स पर पिरेली MT60 टायर लगे थे. तस्वीरों में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक भी दिखे - दोनों में ABS लगा हुआ लग रहा था, साथ ही एक डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी था. टेस्टिंग मॉडल में पीछे की तरफ एक टॉप बॉक्स भी लगा था, जो शायद ऑफिशियल एक्सेसरीज़ लिस्ट का हिस्सा होगा.
फीचर्स की बात करें तो, टेस्टिंग मॉडल में प्रोजेक्टर हेडलैंप (संभवतः LED) देखा गया, जबकि TFT डिस्प्ले में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स होने की उम्मीद है.
इंजन की बात करें तो इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इंजन 250 cc से कम कैटेगरी का हो सकता है और इसमें एयर/ऑयल कूलिंग की सुविधा मिल सकती है. ऐसे में, यह केटीएम एडवेंचर 250 और हीरो एक्सपल्स 210 जैसे मॉडल्स को टक्कर दे सकता है.
हाल की रिपोर्टों के अनुसार, इस मोटरसाइकिल के साल के आखिर में ब्राज़ील में ग्लोबल तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है, और भारत में इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है.
लोकप्रिय बजाज मॉडल्स
- बजाज पल्सर 150एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.11 - 1.18 लाख
- बजाज पल्सर एन250एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.37 लाख
- बजाज अवेंजर क्रूज़ 220एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.29 लाख
- बजाज पल्सर एनएस160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.23 - 1.31 लाख
- बजाज पल्सर 220एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.29 लाख
- बजाज पल्सर 180एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.22 लाख
- बजाज पल्सर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 92,111 - 1.08 लाख
- बजाज सीटी 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 70,700
- बजाज पल्सर एन एस 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 94,188 - 1.02 लाख
- बजाज प्लैटिना 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 72,428
- बजाज प्लैटिना 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 68,711
- बजाज पल्सर एनएस 200एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.33 - 1.43 लाख
- बजाज डॉमिनार 250एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.78 लाख
- बजाज पल्सर एन160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.34 - 1.43 लाख
- बजाज पल्सर आरएस 200एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.76 लाख
- बजाज अवेंजर स्ट्रीट 220एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.3 लाख
- बजाज डोमिनार 400एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.03 लाख
- बजाज फ़्रीडोम 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 91,566 - 1.08 लाख
- बजाज पल्सर N125एक्स-शोरूम कीमत₹ 92,270 - 93,158
- बजाज चेतक सीरीज़ 35एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.1 - 1.35 लाख
- बजाज चेतक सीरीज 30एक्स-शोरूम कीमत₹ 99,500
- बजाज चेतक सीरीज़ 35एक्स-शोरूम कीमत₹ 91,399
- बजाज बजाज पल्सर एनएस400जेडएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.86 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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