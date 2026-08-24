बजाज की एडवेंचर मोटरसाइकिल फिर से टैस्टिंग के दौरान दिखी

बजाज आने वाले महीनों में एक बिल्कुल नए मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रखने की तैयारी में है. भारतीय सड़कों पर कई बार एक नई डुअल-स्पोर्ट स्टाइल वाली मोटरसाइकिल का टेस्ट म्यूल (टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला मॉडल) देखा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया मॉडल 250 cc सेगमेंट में आ सकता है और इसका मुकाबला केटीएम एडवेंचर 250 और हीरो एक्सपल्स जैसी मोटरसाइकिलों से हो सकता है.

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डिज़ाइन की बात करें तो, नई मोटरसाइकिल अपने ऊंचे एग्ज़ॉस्ट, ऊंची और लगभग सपाट सीट और ऊंचे फ्रंट फेंडर की वजह से आम ADV के बजाय एक डुअल-स्पोर्ट बाइक जैसी दिखती है. इसके सस्पेंशन भी लॉन्ग-ट्रैवल वाले लग रहे थे, और स्पोक व्हील्स पर पिरेली MT60 टायर लगे थे. तस्वीरों में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक भी दिखे - दोनों में ABS लगा हुआ लग रहा था, साथ ही एक डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी था. टेस्टिंग मॉडल में पीछे की तरफ एक टॉप बॉक्स भी लगा था, जो शायद ऑफिशियल एक्सेसरीज़ लिस्ट का हिस्सा होगा.

फीचर्स की बात करें तो, टेस्टिंग मॉडल में प्रोजेक्टर हेडलैंप (संभवतः LED) देखा गया, जबकि TFT डिस्प्ले में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स होने की उम्मीद है.

इंजन की बात करें तो इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इंजन 250 cc से कम कैटेगरी का हो सकता है और इसमें एयर/ऑयल कूलिंग की सुविधा मिल सकती है. ऐसे में, यह केटीएम एडवेंचर 250 और हीरो एक्सपल्स 210 जैसे मॉडल्स को टक्कर दे सकता है.

हाल की रिपोर्टों के अनुसार, इस मोटरसाइकिल के साल के आखिर में ब्राज़ील में ग्लोबल तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है, और भारत में इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है.